Jorge Giménez esperará esta fecha clave para contratar al próximo entrenador de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

Fernando "Bocha" Batista finalizó su etapa como entrenador de la Vinotinto el pasado 10 de septiembre y casi tres meses después, se desconoce quién asumirá las riendas del combinado nacional. No obstante, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez, dio unas declaraciones explicando lo que está esperando, para contratar al nuevo director técnico.

Giménez, dejo claro que seguirá esperando, para decantarse por algún dirigente extranjero o criollo, debido a que esperará por la decisión de la FIFA con respecto a la Eliminatorias de cara al Mundial de 2030.

Esto dice Jorge Giménez sobre el próximo entrenador de la Vinotinto:

"No está definido cómo va a ser la eliminatoria de 2030. Están los tres clasificados (Argentina, Uruguay y Paraguay). Quedarían tres y medio, para siete selecciones donde tienes a Brasil, Ecuador y Colombia.

Pero en el congreso de la FIFA, en Vancouver, de abril, pueden aumentar (los cupos) a 64 países por ser un centenario. Clasificaríamos todos. ¿De qué te sirve traerte un director técnico (DT) extranjero que te cobre no sé cuántos millones de dólares si ya estás clasificado?.

Si vamos todos, lo más probable es que (el nuevo DT) sea un criollo. Tienes que apuntar, así no esté yo, a dejar una selección encaminada a 2034, que será un Mundial como antes", destacó Giménez mediante una entrevista en Tama Stereo.

De los tres compromisos amistosos, luego de la era del "Bocha", uno fue dirigido por Oswaldo Vizcarrondo y dos por Fernando Aristiguieta.