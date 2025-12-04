Copa del Rey: Juegos para hoy en vivo y en exclusiva para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Hoy se vivirá una nueva jornada de esta segunda ronda. En Venezuela los fanáticos del fútbol español podrán disfrutar dos partidos en vivo, gratis y sin restricciones gracias a la señal de Meridiano Televisión y la plataforma digital Meridiano.net.

Los dieciseisavos de final se jugarán del 16 al 18 de diciembre, por lo que el torneo se vuelve cada vez más competitivo.

Además, los especialistas en deportes ya comienzan a enfocarse en las semifinales y la gran final de la Supercopa de España, partidos que se jugarán 7, 8 y 11 de enero respectivamente. Otro gran evento del fútbol español que también vivirás en vivo y en exclusiva por Meridiano Televisión.

Juegos destacados del día – Jueves 4 de diciembre

CD Atlético Baleares vs RCD Espanyol – 2:00 p.m. – Meridiano Televisión

– 2:00 p.m. – FC Cartagena vs Valencia – 4:00p.m. – Meridiano.net/meridianotelevisión

¿Cómo ver la Copa del Rey en Venezuela?

Los encuentros estarán disponibles gratis por señal abierta, así como en HD a través de SimplePlus, InterGO, Netuno GO y ABA TV GO. Para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo, el streaming gratuito estará activo en Meridiano.net/meridianotv.