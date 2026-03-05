Caracas FC avanza en la Sudamericana y así fueron todos sus goles

Suscríbete a nuestros canales

El Caracas FC logró este miércoles 4 de marzo su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, luego de imponerse en el derbi capitalino disputado en el Estadio Olímpico de la UCV. El partido se definió en tanda de penales al vencer a Metropolitanos por marcador de 4-3, luego que ambos empataran en el tiempo reglamentario 0-0.

Dominio del "Rojo del Ávila" y protagonismo de los guardametas

El equipo de la Cota 905 tomó las riendas del encuentro desde el pitazo inicial, registrando siete remates y manteniendo la posesión ante un Metropolitanos que apostó al contragolpe. El delantero paraguayo Adrián Fernández fue la principal amenaza del Caracas, exigiendo en dos ocasiones al guardameta Yhonatann Yustiz, quien con intervenciones providenciales mantuvo el arco violeta en cero.

Por su parte, Frankarlos Benítez también fue decisivo para los locales al ganar un mano a mano clave frente al ecuatoriano Kavier Ortiz en los primeros 20 minutos. Pese a la intensidad y a las amonestaciones repartidas por el principal colombiano Carlos Betancur, el marcador no se movió, obligando a una definición dramática desde los doce pasos.

Efectividad desde los doce pasos

En la tanda de penaltis, la puntería favoreció al Caracas FC gracias a las ejecuciones precisas de Luis Maestre, Mauricio Márquez, Lucciano Reinoso y Francisco La Mantía. Metropolitanos sufrió los fallos de figuras experimentadas como Nicolás 'Miku' Fedor y Kavier Ortiz, lo que terminó por sentenciar su eliminación del certamen internacional.

Con este resultado, el Caracas FC se une a la Academia Puerto Cabello, que eliminó al Monagas SC el martes también por la vía de los penales, como los dos clubes venezolanos que disputarán la fase de grupos de la Copa Sudamerican. Ahora, ambos equipos esperarán el sorteo que se realizará en la sede de la Conmebol en la ciudad de Luque, Paraguay, el próximo 19 de marzo a las 5:00 pm hora de Venezuela.