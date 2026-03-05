Woodbine anuncia más de $17 millones en premios para su temporada selectiva 2026

Suscríbete a nuestros canales

A partir del próximo sábado 18 de abril, la emoción hípica retornará a Woodbine, el prestigioso circuito canadiense que ofrece una temporada de aproximadamente ocho meses de duración.

Para este ciclo, se han programado 91 eventos selectivos con fechas ya definidas. De ese total, 39 son pruebas de grado, destacando varias competencias que otorgan el codiciado pase directo ("Win and You're In") a la Breeders’ Cup, que este año tendrá como sede el hipódromo de Keeneland.

Las grandes joyas del turf canadiense

El tradicional King’s Plate, primer peldaño de la Triple Corona local, se mantiene como la prueba reina con una bolsa de $1,000,000 y su fecha pautada es el sábado 15 de agosto. El cierre de la tríada, el Breeders’ Stakes, se disputará en el mismo escenario el 27 de septiembre con un premio de $400,000.

Otro pilar del calendario es la Woodbine Mile (G1T), también con un millón de dólares en premios, fijada para el sábado 12 de septiembre. Esa misma tarde, Woodbine vibrará con el E.P. Taylor Stakes ($750,000), además del Natalma Stakes y el Summer Stakes (ambos con $500,000). Todas estas carreras ostentan el Grado 1 y son clasificatorias directas para la Breeders’ Cup.

Por su parte, el histórico Canadian International (G1T), con una bolsa de $750,000, planea celebrarse en la pista de grama E.P. Taylor, la cual atraviesa actualmente un proceso de remodelación y se espera esté plenamente operativa para el mes de septiembre.

El robusto cronograma también incluye las respectivas preparatorias para el King’s Plate y las Woodbine Oaks, carrera que da inicio a la Triple Tiara canadiense para potrancas de tres años. En conjunto, los 91 eventos selectivos repartirán una premiación superior a los $17,360,000.

Dicho calendario selectivo se puede consultar aquí.