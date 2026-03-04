Acierto imperdible: Así como ajustó la línea de Gaceta Hípica podrá ser la base para definir con victoria en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 08 de marzo, se presenta la reunión número 11 con una cartelera de 10 competencias que incluye los clásicos: Ana María Freudman (GIII) y Mauricio Azar (GIII), ambos en distancia de 1.300 metros.

La novena del programa, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, pautada para las 4:50 de la tarde, se enfrentará a yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros, por lo que la estrategia será la clave para definir a la ganadora.

La Rinconada: Línea Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

La alazana importada Miss Paola (USA) (número 8), participa en esta válida, repite la monta de Francisco Quevedo y entrenada por Riccardo D’Angelo para los colores del Stud Larkin.

La cuatroañera estadounidense se presenta como la primera favorita y es considerada como la línea para Gaceta Hípica. Además, utilizará el implemento Bozal (+Bz).

En su debut del 14 de febrero del presente año, Miss Paola ganó de punta a punta en la primera válida para el 5y6 de la reunión número 07 con 6 3/4 cuerpos de ventaja, al dejar crono de 73’’4 para los 1.200 metros del recorrido.

Ajuste: La Rinconada

La pupila estadounidense de D’Angelo salió este miércoles 25 de febrero a la pista caraqueña y dio solo un pique, en pelo, al tiro, cómodo publicado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas