LVBP: Este reconocido ex grandeliga le pide a Maikel García que se vaya a Leones

Maikel García hizo "estallar" las redes sociales este martes, cuando manifestó su deseo de abandonar a los Tiburones de La Guaira y un recordado ex pelotero de Leones del Caracas lo invitó a la novena capitalina.

Aunque el "Barrendero" siempre se ha identificado con la escuadra "Salada", días después de culminar su participación en la zafra 2025-2026 viene manifestando su descontento abiertamente por incumplimiento de pago.

Maikel García quiere salir de Tiburones:

Por lo tanto, en una entrevista con la periodista Lizcar Valle, el infielder de los Reales de Kansas City reafirmó su descontento con la gerencia de La Guaira e incluso se abrió a posibles cambios, incluyendo al equipo de Caracas.

"Una vez dije que no vestiría la camiseta de Leones, pero uno nunca puede 'escupir para arriba' y ya en este punto de mi vida, lo entiendo", declaró García, dejando abierta la posibilidad de llegar incluso a los Melenudos en caso de un hipotético cambio.

Jesús Guzmán le pide a Maikel García que se vaya a Leones:

Tras esas declaraciones, comenzaron las especulaciones e insinuaciones hacia Maikel y uno de los que no dudó en invitarlo a Leones, fue el recordado jonronero Jesús Guzmán, quien se cansó de darle alegrías a la afición capitalina.

"Con los gloriosos", comentó Guzmán en un post de Beisbol Play, en el cual etiquetó al tercera base ganador del Guante de Oro de la MLB en 2025.

Evidentemente, estos son simples cambios hipotéticos, debido a que una transacción o al menos la escogencia de su próximo equipo, no depende de García, pero el "Chucho" es una voz autorizada, para invitarle a pasar al grandeliga de Kansas City al pasillo caraquista. Aunado a eso, el antesalista de Venezuela en el Clásico Mundial, también manifestó sus ganas de jugar con los Navegantes del Magallanes, el eterno rival del Caracas.