Yangel Herrera impusla a la Real Sociedad a la final de la Copa del Rey

Suscríbete a nuestros canales

La Real Sociedad logró vencer este miércoles 4 de marzo por marcador de 1-0 (2-0 global) al Athletic Club de Bilbao para sellar su boleto a la final de la Copa del Rey, triunfo que fue impulsado por el venezolano Yangel Herrera. Ahora el próximo rival por del equipo vasco para definir el título será el Atlético de Madrid.

Yangel Herrera y el VAR los protagonistas

El derbi vasco cumplió con las expectativas de intensidad. El Athletic Club de Ernesto Valverde saltó al césped con mayor ambición, asediando el área de Marrero en los primeros compases. Sin embargo, la zaga "txuri-urdin" se mostró imbatible, destacando la labor de Gorrotxategi en el corte y la seguridad de Sergio Gómez en los duelos individuales.

Tras un primer tiempo de errores forzados por los nervios, la segunda parte trajo el dominio de la pelota para los rojiblancos, pero las ocasiones más claras llegaron del lado donostiarra. El ingreso del venezolano Yangel Herrera refrescó el ataque local, ganando duelos aéreos y posicionándose como una amenaza constante en el área rival.

El capitán no perdona

Cuando el partido parecía abocado a un cierre de infarto, el VAR intervino al minuto 86 para señalar un agarrón continuado de Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera dentro del área. El capitán Mikel Oyarzabal asumió la responsabilidad y, con una ejecución gélida, puso el 1-0 definitivo al minuto 87.

En el tiempo de descuento, Unai Marrero se vistió de héroe al atajar un disparo a quemarropa de Vesga, certificando la portería a cero y el estallido de júbilo en las gradas.

Meridiano en la final de la Copa del Rey

Con este triunfo, la Real Sociedad se enfrentará al Atlético de Madrid el próximo 18 de abril en el Estadio de La Cartuja, Sevilla partido que será transmitido por Meridiano Televisión y Meridiano.net. Además, este partido tendrá un hecho histporico, ya que Yangel Herrera y Jon Aramburú se conviertieron en el quinto y sexto venezolano en llegar a la final del torneo. Hasta la fecha solo Fernando Amorebieta es el único en jugar el torneo.

Ficha técnica:

1 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Yangel Herrera, m.58), Gorrotxategi, Soler (Óskarsson, m.83); Barrenetxea (Marín, m.58), Guedes (Aihen, m.93) y Oyarzabal (Sucic, m.93).

0- Athletic: Padilla; Vivian, Paredes (Areso, m.67), Laporte, Yuri; Rego (Ruiz de Galarreta, m.56), Jauregizar (Vesga, m.82), Sancet (Navarro, m.67); Berenguer, Iñaki Williams y Guruzeta (Serrano, m.82).

Gol: 1-0 m.87: Oyarzabal.