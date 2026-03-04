Clásico Mundial: Bullpen muestra su jerarquía ante los Tigres de Detroit

Suscríbete a nuestros canales

La antesala del Clásico Mundial de Béisbol 2026 dejó una señal clara en estos dos juegos de exhibición por parte de la República Dominicana: el relevo está listo para asumir protagonismo en el certamen mundialista.

En sus compromisos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el bullpen caribeño silenció por completo a los Tigres de Detroit con una demostración de poder y control que no pasó desapercibida y que dejó sin respuestas a sus rivales desde la caja de bateo.

Son siete entradas impecables, sin permitir carreras y acumulando 11 ponches. Más allá de los números, lo que llamó la atención fue la autoridad con la que cada brazo subió al montículo. Velocidad, comando y carácter competitivo marcaron una presentación que ilusiona a los fanáticos quisqueyanos de cara al tan ansiado título mundial.

República Dominicana – Clásico Mundial

El cuerpo de relevistas mostró profundidad y variantes para cada situación de juego. Desde el zurdo explosivo hasta el cerrador de recta intimidante, la combinación funcionó a la perfección. Gregory Soto abrió la cadena con una entrada sólida y dos abanicados, marcando el tono de la jornada.

Luego apareció Dennis Santana con temple en momentos de presión, mientras Seranthony Domínguez resolvía con efectividad su breve actuación. Carlos Estévez aportó control y serenidad, y Abner Uribe desató aplausos al retirar a tres rivales por la vía del ponche en un inning eléctrico.

La exhibición continuó con el lanzador de los Yankees de Nueva York, Camilo Doval, cuya recta volvió a superar expectativas, y Wandy Peralta, que trabajó con inteligencia cada envío, siendo su carta de presentación. Huáscar Brazobán sumó dos ponches clave en fracción limitada, y Juan Mejía cerró el desfile monticular manteniendo intacto el cero.

En torneos cortos, el bullpen suele definir destinos. Por lo tanto, cada uno de estos lanzadores demostró que está preparado para asumir esa responsabilidad.

Finalmente, con esta actuación, República Dominicana no solo ganó los dos juegos de exhibición, sino que reafirmó que su pitcheo será un pilar fundamental en la búsqueda del título y que esperan demostrar por qué son una de las potencias más importantes en el béisbol profesional.