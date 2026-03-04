WBC: Puerto Rico sometió a Boston en primer juego de preparación

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de Puerto Rico inició su preparación sobre el terreno con una victoria 5-3 ante los Medias Rojas de Boston en Fort Myers. Este encuentro de exhibición sirvió como escenario para el debut de nuevas figuras que integran el roster del conjunto boricua de cara a la cita mundialista que comenzará en los próximos días.

Dominio ofensivo desde las entradas iniciales

El equipo puertorriqueño estableció condiciones desde el primer episodio. Willie Castro conectó su primer imparable con el uniforme nacional para encender la chispa ofensiva. Posteriormente, Nolan Arenado impulsó a Castro con un sencillo, marcando la primera anotación del encuentro. La ventaja se amplió rápidamente debido a un pitcheo desviado del abridor de Boston, permitiendo que la segunda carrera cruzara el plato sin oposición.

La tercera anotación llegó mediante un elevado de sacrificio de MJ Melendez. En la tercera entrada, Emmanuel Rivera mantuvo el ritmo con un doblete que remolcó a Carlos Cortes, estableciendo una ventaja sólida de cuatro anotaciones.

El control del pitcheo puertorriqueño se mantuvo intacto hasta la sexta entrada. En ese tramo, la ofensiva de los Medias Rojas logró romper el hielo con conexiones consecutivas de Isiah Kiner-Falefa y Mickey Gasper. Boston intentó una remontada en el séptimo capítulo tras un sencillo de Yoeilin Cespedes que acercó el marcador, pero la defensa de Puerto Rico neutralizó la amenaza de forma contundente.

Un disparo de precisión desde los jardines por parte de Eddie Rosario enfrió el plato, impidiendo que los corredores de Boston siguieran recortando distancias. Rosario también fue protagonista con el madero al impulsar la quinta carrera de la selección en la sexta entrada, consolidándose como una de las piezas más activas del encuentro tanto con el guante como con el bate.

El conjunto puertorriqueño se enfrentará mañana a los Mellizos de Minnesota a partir de las 2:00 p.m. Este segundo compromiso de preparación será fundamental para definir la rotación de lanzadores abridores antes del inicio oficial del torneo.