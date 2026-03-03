¿La Dra. Nancy Álvarez fue despedida de Univisión? Esto se sabe de su ausencia

Suscríbete a nuestros canales

El lunes 02 de marzo, Desiguales presentó a Judith Grace como la conductora invitada que acompañara a Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda en el programa por un tiempo, pero, la gran pregunta que muchos se hacen es ¿qué pasó con la Dra. Nancy Álvarez?.

Este reemplazo muchos lo tomaron como un despido seguro de la psicóloga y presentadora de Univisión, sin embargo, no todo está claro del todo y el silencio de la producción tiene a los espectadores con intriga.

La doctora Nancy Álvarez aclara su ausencia en 'Desiguales'

Hace un mes Nancy Álvarez se pronunció sobre su ausencia de Desiguales por medio de un short en YouTube y una breve comunicación con sus compañeras de set. Ante las especulaciones de su salida del espacio, afirmó estar “trabajando” para llevarle cosas buenas a las televidentes.

Cabe destacar que, desde hace tiempo, la doctora se ausentó sin dar muchos detalles. De igual manera, en su mensaje no especificó las razones de su salida temporal.

“Están de chismosos de que diciendo que yo los he botado, que qué es lo que yo me creo, que yo estoy perdida. Perdida no, yo he estado trabajando, preparando cosas buenas y sabrosas para que ustedes disfruten y se pongan en chaca chaca, que no están en eso", explicó.

Al mismo tiempo extendió un saludo a sus colegas que se encontraban en el estudio, y estas respondieron con alegría.

Judith Grace regresa a Univisión

Luego de una década sin pisar Miami, Judith Grace regresó a Univisión por la puerta grande y en uno de los programas que se adapta perfectamente con su carrera en televisión.

La reconocida presentadora mexicana retoma la pequeña pantalla con esa elegancia, carácter firme y autenticidad que siempre la caracterizaron, una personalidad directa y sin rodeos que representa a la mujer trabajadora y valiente que se sienta al otro lado de la pantalla a disfrutar del programa.