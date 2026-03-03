Farándula

¿La Dra. Nancy Álvarez fue despedida de Univisión? Esto se sabe de su ausencia

Por más de un mes la psicóloga y presentadora se ha mantenido alejada del programa ‘Desiguales’

Por

Kleimar Reina
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 04:41 pm
¿La Dra. Nancy Álvarez fue despedida de Univisión? Esto se sabe de su ausencia
Nancy Álvarez en Desiguales, de Univisión / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El lunes 02 de marzo, Desiguales presentó a Judith Grace como la conductora invitada que acompañara a Adamari López, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y Karina Banda en el programa por un tiempo, pero, la gran pregunta que muchos se hacen es ¿qué pasó con la Dra. Nancy Álvarez?.

NOTAS RELACIONADAS

Este reemplazo muchos lo tomaron como un despido seguro de la psicóloga y presentadora de Univisión, sin embargo, no todo está claro del todo y el silencio de la producción tiene a los espectadores con intriga.

La doctora Nancy Álvarez aclara su ausencia en 'Desiguales'

Hace un mes Nancy Álvarez se pronunció sobre su ausencia de Desiguales por medio de un short en YouTube y una breve comunicación con sus compañeras de set. Ante las especulaciones de su salida del espacio, afirmó estar “trabajando” para llevarle cosas buenas a las televidentes.

Cabe destacar que, desde hace tiempo, la doctora se ausentó sin dar muchos detalles. De igual manera, en su mensaje no especificó las razones de su salida temporal.

“Están de chismosos de que diciendo que yo los he botado, que qué es lo que yo me creo, que yo estoy perdida. Perdida no, yo he estado trabajando, preparando cosas buenas y sabrosas para que ustedes disfruten y se pongan en chaca chaca, que no están en eso", explicó.

Al mismo tiempo extendió un saludo a sus colegas que se encontraban en el estudio, y estas respondieron con alegría.

Judith Grace regresa a Univisión

Luego de una década sin pisar Miami, Judith Grace regresó a Univisión por la puerta grande y en uno de los programas que se adapta perfectamente con su carrera en televisión.

La reconocida presentadora mexicana retoma la pequeña pantalla con esa elegancia, carácter firme y autenticidad que siempre la caracterizaron, una personalidad directa y sin rodeos que representa a la mujer trabajadora y valiente que se sienta al otro lado de la pantalla a disfrutar del programa.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Eclipse Award
Martes 03 de Marzo de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?