Muere Ana Luisa Peluffo, primera actriz en realizar un desnudo

El cine y la televisión mexicana pierde a uno de sus grandes íconos, Ana Luisa Peluffo falleció a los 96 años en su querido Jalisco, según un comunicado de sus familiares en la mañana de este 04 de marzo.

La actriz que dio vida a grandes personajes murió en su rancho en Tepatitlán de Morelos, en el estado de Jalisco, en compañía de sus seres queridos. En sus últimos años de vida vivió rodeada de familiares, descansando y alejada de las cámaras.

"La familia de la actriz Ana Luisa Peluffo informa que falleció en paz en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo", se lee en el comunicado.

Los servicios funerarios se realizarán en una ceremonia privado con personas allegadas, por lo que piden respeto al luto.

Ana Luisa Peluffo, actriz del Cine de Oro mexicano

Ana Luisa Peluffo es una de las figuras representativas del Cine de Oro mexicano, su debut en la gran pantalla en México ocurrió en 1949, cuando participó en la película 'La Venenosa', pero la cinta que la catapultó llegó años más tarde en 'La fuerza del deseo', donde realizó el primer desnudo del cine mexicano.

Para el año 1959, protagonizó 'Dos fantasmas y una muchacha' junto a Germán Valdés 'Tin-Tan' y Manuel 'Loco' Valdés. 'Perro Callejero', 'El vecindario', 'Pedro Navaja' y 'Furia Pasional', fueron parte de las más de 200 películas que hizo.

Sin embargo, en la televisión también hizo sus apariciones como en la telenovela “Marimar” protagonizada por Thalía, donde interpretó a Selva.