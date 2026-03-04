¡Aún buscan sede! La UEFA y Conmebol estudian nuevas opciones para la Finalissima

Suscríbete a nuestros canales

La gran cita entre España y Argentina, campeones de la Eurocopa y la Copa América respectivamente, atraviesa horas de máxima incertidumbre.

Lo que estaba planificado como una fiesta del fútbol en el Estadio Lusail el próximo 27 de marzo ha dado un giro radical debido a los recientes conflictos bélicos en Medio Oriente.

Con Qatar bajo estado de emergencia y las actividades deportivas suspendidas en el país del Golfo, la UEFA y la Conmebol trabajan a contrarreloj para trasladar el evento, confirmando prácticamente que la sede original ha quedado descartada por falta de garantías de seguridad.

¿Cuáles son las opciones?

Ante este panorama, el "Viejo Continente" se perfila como el destino más lógico para albergar el duelo entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

Londres, que ya fue sede de la edición anterior en Wembley, encabeza las opciones, aunque el mítico estadio tiene compromisos previos, lo que obligaría a buscar otros escenarios en la capital inglesa.

Roma, con el Estadio Olímpico, y Milán, con el emblemático San Siro, también aparecen en la lista de favoritos de las confederaciones debido a su infraestructura y capacidad para organizar un evento de esta magnitud en menos de tres semanas.

Marruecos también se postula

Sin embargo, en las últimas horas ha tomado fuerza una alternativa fuera de Europa que actúa como "plan de auxilio", Rabat, en Marruecos.

El moderno Estadio Prince Moulay Abdellah, recientemente inaugurado y con capacidad para 70,000 espectadores, se presenta como una opción geográficamente cercana para España y con la logística lista tras haber albergado grandes eventos continentales.

La decisión final se tomará este viernes en una cumbre decisiva, donde se espera que se oficialice el nuevo destino de una Finalissima que se resiste a ser cancelada.