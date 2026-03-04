Humberto Correia Jr.: "Latina Parts posee la condición necesaria para decidir el Clásico"

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web sigue de cerca la trayectoria de Humberto Correia Jr., un joven preparador que consolida su nombre en el Hipódromo La Rinconada con pasos firmes. Este domingo, una de sus mejores pupilas integra la nómina selectiva de la tercera competencia del programa: el VI Clásico “Ana María Freudman” (GIII), una prueba de grado en trayecto de 1.300 metros.

Entrevista: Meridiano Web Entrenador Miércoles de Ajuste

La efectividad de Correia Jr. en la presente temporada es notable. Con apenas tres presentaciones, su balance registra dos victorias y un tercer lugar. Pese a su corta carrera en el profesionalismo, ya cuenta con varios trofeos en su vitrina y conoce de primera mano el éxito en eventos de jerarquía. En esta ocasión, la potra Latina Parts, hija de King Seraf, buscará la reivindicación tras su actuación más reciente para otorgar un nuevo lauro selectivo a su establo.

Con la amabilidad y disposición que lo caracterizan, el entrenador conversó con el personal de Meridiano Web sobre la magnitud del compromiso dominical. Durante la charla, ofreció detalles clave sobre el estado físico y anímico de su presentada.

Reporte de cancha y optimismo: Reunión 11

“Esta yegua atraviesa una condición envidiable en la pista. El pasado sábado realizó un ejercicio (briseo) de excelente factura”, afirmó el preparador con seguridad. Asimismo, hizo un llamado a la afición para que no juzguen al ejemplar por su salida anterior: “No tomen en cuenta su última carrera; en esa oportunidad presentó detalles físicos que el equipo solucionó por completo. Estoy seguro de que estaremos en la decisión de la competencia”.

Finalmente, el joven profesional aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a la fanaticada hípica: “Un saludo para todos. Los invito a que asistan este domingo a las majestuosas instalaciones del Hipódromo La Rinconada para disfrutar del espectáculo”.