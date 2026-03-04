Hallan el cuerpo sin vida de periodista venezolano con signos de violencia

Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este 03 de marzo, confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida del periodista Walter Alexander Jaimes, reportado como desaparecido el 28 de febrero de 2026. El cadáver fue encontrado en una zona boscosa del estado Mérida por las autoridades policiales.

La información fue divulgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) a través de su cuenta de X, ofreciendo detalles del terrible asesinato. El cuerpo del comunicador social fue localizado el domingo 01 de marzo, en el sector Puente Viejo, en La Variante de Mérida.

El hombre de 49 años, no contaba con sus documentos de identificación, por lo que su colega Daniel Molina Quiñonez lo reconoció este 03 de marzo, en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) del estado.

Walter Alexander Jaimes fue brutalmente agredido

Con la llegada del Cicpc y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) al lugar de los hechos, constataron que el cuerpo de Walter Jaimes presentaba signos de violencia: su rostro fue desfigurado por un objeto contundente.

Hasta el momento se desconocen más detalles del caso, mientras que el gremio exige justicia por el asesinato del periodista, el cual representa el primer crimen de esta magnitud en el estado andino de Venezuela.

“Pedimos a las autoridades competentes que esclarezcan este terrible homicidio y se dé con la captura de su responsable”, exclamó Molina.

¿Quién era Walter Jaime?

Walter Jaime, de 49 años, es un periodista egresado de la Universidad de Los Andes (ULA), ejercía la profesión en su estado natal, y se desempeñaba también como locutor, docente universitario y artista visual.