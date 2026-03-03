WBC

WBC: Países Bajos gana su primer juego de preparación y comienza a pensar en Venezuela

El combinado europeo será el primer rival de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

Theoscar Mogollón González
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 05:14 pm
Foto: @honkbalsoftbalnl
Este próximo viernes inicia el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y la primera selección que enfrentará a Venezuela es Países Bajos. Justamente, durante este lunes los europeos tuvieron su primer juego de preparación, frente a los Orioles de Baltimore, y salieron airosos con pizarra de 8 a 5.

Una ofensiva a temer

El compromiso que se desarrolló en el Ed Smith Stadium, en Florida, inició con los neerlandeses pegando con mucha fuerza. En la misma primera entrada anotaron la primera rayita gracias a un jonrón solitario de Ray-Patrick Didder. Sin embargo, los oropéndolas respondieron con dos en la parte baja con una conexión similar de Pete Alonso.

A partir de acá el dominio de Países Bajos se asentó. En el segundo inning continuaron los cuadrangulares, uno con la firma de Ceddanne Rafaela, que se llevó consigo a dos compañeros; y otro solitario de Ozzie Albies. Luego, en el tercero, Sharlon Schoop remolcó una con sencillo y Rafaela otras dos con doble.

Si bien la ventaja era cómoda para los europeos, los Orioles recortaron distancias en el quinto con un vuelacercas de Jeremiah Jackson, mientras que en el sexto José Barrero impulsó un par más para dejar cifras definitivas.

Países Bajos tendrá otro juego de preparación este próximo miércoles y será ante los Rays de Tampa Bay.

 

