Pronóstico a la vista: Con el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica asegurará el triunfo en el 5y6 de La Rinconada

El estruendo de los cascos sobre la arena y la adrenalina en la recta final ratifican la vigencia del hipismo venezolano. Actualmente, la calidad de la cría nacional y la pericia de los jinetes criollos mantienen el estándar competitivo en la cúspide. Estos protagonistas confirman, carrera tras carrera, que el óvalo de Coche permanece como el templo sagrado del deporte de los reyes.

Bajo esta premisa, la arena caraqueña ofrece para este domingo 8 de marzo su undécima reunión del año, por lo que presenta una cartelera de 10 competencias, donde las dos pruebas selectivas acaparan el protagonismo de la jornada.

La Rinconada: Gran Opción 5y6 Datos Hípicos

Dentro de la programación dominical será la jornada del 5y6 Nacional, por lo que, en la séptima carrera, tercera válida es reservada para yeguas nacionales e importadas de 5 años, ganadoras de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros. Tendrá una nómina de 10 participantes que buscarán el premio especial adicional de 27.040 dólares.

Una de las competidoras inscritas para está válida es Mi Maritza (número 6), con la monta del destacado Jhonathan Aray y bajo el entrenamiento de Gabriel Márquez para el Stud Los Cotuas, además, es primera favorita y la gran opción para Gaceta Hípica.

La nacida y criada en el Haras Alegría llegó segunda en su última actuación del día 08 de febrero a 1/2 cuerpo de la vencedora Star Plus.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 04 de marzo, la pupila Márquez galopó dos vueltas, en pelo publicado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas