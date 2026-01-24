Conoce lo que pagó el 5y6 en la tercera reunión del 2026 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este viernes, se realizó la tercera reunión del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, y la segunda que es nocturna, con una programación de ocho carreras, donde se disputó la primera Condicional Especial del año.

La Rinconada: Ganadores del 5y6

La primera de las válidas del juego de las mayorías, contó con la disputa de una Condicional Especial para yeguas de cuatro años y más, donde la victoria fue para la importada Tale of May, presentada por el entrenador José Luis Balzán y montada por Julio Moncada, la cual dejó un tiempo de 72,3 en 1,200 metros.

Seguidamente, le llegaría el turno del triunfo para otra importada, Practical Vale, pensionada de Rohendry Gamez, y que tuvo la conducción de Larry Mejías, dejó un tiempo de 82,2 en 1,300 metros y pagó 66,31 a ganador.

En la tercera de las válidas, el triunfo fue para la yegua Linda Ilusión, del entrenador Rafael Alemán Jr. y con la monta del aprendiz Omar Rivas, mientras que la cuarta válida se la quedó la yegua JohanaKarina del entrenador Fernando Parilli Araujo, y la monta del aprendiz Ángel Ybarra, en recorrido de 1.100 metros.

Para cerrar las últimas válidas con un doblete para el jinete aprendiz Omar Rivas, primero con Inspiración del entrenador Humberto Correia y en distancia de 1.100 metros y luego con la yegua argentina Benicia, del entrenador Fernando Parilli Araujo.

Ganadores del 5y6 nacional.

Los cuadros ganadores con cinco caballos, fueron un total de 26,240 tickets ganadores, que consiguieron Bs. 542,48, mientras que los cuadros con lo seis caballos de la fama, fueron un total de 3969 tickets ganadores, para llevarse un monto de Bs. 13.834,86 para cada uno.