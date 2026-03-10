Clásico Mundial: Estados Unidos no se despeina e impone su ley sobre México

Suscríbete a nuestros canales

Los Estados Unidos continúan arrasando con todo a su paso en este Clásico Mundial de Beisbol 2026. Y es que su nueva víctima fue la Selección de México, a quienes derrotaron en la noche de este lunes con pizarra de 5 a 3 en el Daikin Park.

Un inning de poder para Estados Unidos

Las acciones en Houston iniciaron con un interesante duelo de pitcheo entre Manny Barreda y Paul Skeenes, que a lo largo de dos entradas completas preservaron el cero con actuaciones impecables. Sin embargo, el cero se quebró en la baja del tercer capítulo, el cual marcó la diferencia en favor de los norteamericanos.

El encargado de inaugurar el marcador no pudo ser otro que Aaron Judge, que con un compañero en circulación desapareció una pelota por el jardín derecho para sumar su segundo jonrón del torneo. Minutos más tarde, Roman Anthony también demostró su fuerza y sacó otra pelota del parque, con el detalle que tenía a dos corredores en base.

La ofensiva mexicana se mantuvo apagada hasta el sexto episodio. Jarren Durán le dio ánimos a los suyos con un descomunal vuelacercas, mientras que Joey Meneses remolcó la segunda carrera con un afortunado infield hit. Ya en el octavo, Durán apareció nuevamente con otro batazo de cuatro esquinas, aunque al final no fue suficiente para concretar la remontada.

Con dicho resultado, Estados Unidos termina de confirmar su presencia en los cuartos de final y solo le queda enfrentar a Italia este próximo martes. Por su parte, México se verá las caras ante los mismos italianos pero el miércoles, con el objetivo de conseguir su pase a la siguiente ronda.