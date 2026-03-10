Lured Away: Un millonario con sello de la Breeders’ Cup debuta este domingo en Coche

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se prepara para una jornada dominical de ribetes históricos. Este 15 de marzo, el Hipódromo Internacional La Rinconada ofrece una cartelera de trece competencias donde la calidad y el prestigio convergen en la arena. La reunión número 12 de la temporada destaca no solo por la disputa de cuatro eventos selectivos y la emoción del 5y6 nacional, sino también por el debut de piezas de valor internacional que elevan el nivel del espectáculo a una escala superior.

Una apuesta por la excelencia

Tal como se adelantó en entregas anteriores, el destacado Stud (Los Samanes Racing) propietario concretó la compra del ejemplar Lured Away con la clara intención de establecer su campaña en Venezuela. Este domingo, el zaino asume su primer gran compromiso en una de las pruebas selectivas de la jornada. Para este estreno, la cuadra cuenta con el látigo argentino Gustavo Calvente en calidad de invitado internacional y el entrenamiento profesional de Fernando Parilli Araujo.

Trayectoria y Pedigrí de Alto Nivel

Lured Away aterrizo en Caracas con un historial de 13 actuaciones en los Estados Unidos. Su resumen de campaña incluye tres victorias, dos segundos lugares y tres terceros, méritos que acumularon una producción superior a los 200 mil dólares. Sus triunfos en el Norte se registraron en óvalos de máxima jerarquía:

Oaklawn Park (14/02/2025): Victoria en un Maiden Optional Claiming .

Churchill Downs (21/06/2025): Triunfo en un Starter Allowance .

Colonial Downs (23/07/2025): Éxito en un Allowance Optional Claiming.

El purasangre, que recibió el cuido de Kenneth G. McPeek en suelo americano, posee un árbol genealógico notable. Es hijo de Enticed en Skindy, por el legendario Skip Away. Su padre, nieto de Medaglia d’Oro, ostenta victorias en pruebas de Grado 2 y Grado 3 en escenarios como Churchill Downs y Aqueduct.

La herencia de un campeón de la Breeders’ Cup

La huella de su abuelo materno, Skip Away, añade un valor incalculable a su presencia en pista. El histórico tordillo totalizó 38 actuaciones con 18 victorias, de las cuales 16 ocurrieron en pruebas de grado. Su hazaña más recordada data del 8 de noviembre de 1997, fecha en la que conquistó la Breeders’ Cup Classic (G1). Como caballo millonario, Skip Away produjo más de nueve millones de dólares y su legado de resistencia corre ahora por las venas de Lured Away en su nueva etapa en La Rinconada.

Clásico José María Vargas (GII): La Rinconada Selectiva 2.000 metros

La presencia de Lured Away en el programa oficial reafirma el proceso de internacionalización del hipismo nacional. Su debut, en yunta con la jerarquía de Gustavo Calvente, garantiza un espectáculo de primer nivel y coloca al óvalo de Coche bajo el foco de la hípica continental. La afición aguarda con expectativa el primer salto de esta pieza de élite en la arena capitalina.