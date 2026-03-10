¡Se acabó la espera! El selectivo Tuscan Gold hace su debut oficial en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se prepara para una jornada dominical de ribetes históricos. Este 15 de marzo, el Hipódromo Internacional La Rinconada ofrece una cartelera de trece competencias donde la calidad y el prestigio convergen en la arena.

La reunión número 12 de la temporada destaca no solo por la disputa de cuatro eventos selectivos y la emoción del 5y6 nacional, sino también por el debut de piezas de valor internacional que elevan el nivel del espectáculo a una escala superior.

Un pedigrí de $600.000 bajo la lupa: La Rinconada

El centro de las miradas se posa sobre Tuscan Gold, un purasangre cuya genética representa lo más selecto del turf estadounidense. Este hijo del legendario Medaglia d’Oro en Valadorna, por el múltiple campeón Curlin, posee un linaje de campeones y millonarios que justifica su alto valor en el mercado. Adquirido originalmente como yearling por la astronómica cifra de $600.000 en las subastas de Keeneland en 2022, el ejemplar llega ahora a Venezuela tras una inversión estratégica de sus nuevos propietarios, quienes desembolsaron $85.000 en 2025 para traerlo al patio.

Su hoja de servicios en el Norte, bajo la tutela del prestigioso entrenador Chad Brown, incluye ocho actuaciones y una victoria. Sin embargo, su dato más relevante es su participación en el Preakness Stakes (G1) de 2024 en Pimlico, una de las gemas de la Triple Corona americana, donde midió fuerzas ante lo más granado de su generación.

Linaje de Campeones: Una estructura genética superior

La tabla de ascendencia de Tuscan Gold revela un potencial pocas veces visto en las importaciones recientes:

Categoría Nombre Récord / Producción Logros Destacados Padre Medaglia d’Oro 17-8 / +$5.5M Ganador del Travers Stakes (G1) Madre Valadorna 14-4 Ganadora del Houston Ladies Classic (G3) Abuelo (M) Curlin 16-11 / +$10.5M Caballo del Año; Preakness y Breeders' Cup Classic (G1)

Debut de gala: Calvente y D'Angelo al mando

El estreno de esta pieza de lujo se producirá en una competencia especial para caballos de 6 y más años, ganadores de dos y tres carreras. El sorteo lo ubicó en el puesto de pista dos, una posición que exigirá pericia desde el salto inicial. La responsabilidad de la conducción recae sobre el astro argentino Gustavo Calvente, cuya visita internacional añade un atractivo adicional a la prueba.

Bajo el cuido del efectivo preparador Riccardo D’Angelo, Tuscan Gold ha mostrado facultades sobresalientes en sus ajustes previos en la arena de Caracas. Su experiencia en pruebas de Grado 1 y Grado 2 en los Estados Unidos lo posiciona como el gran favorito de la tarde. Esta importación no solo asegura un triunfo probable, sino que confirma la determinación del hipismo venezolano por recuperar su brillo con ejemplares de auténtica élite mundial.