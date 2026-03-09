Fryddmar Álvarez: “No vine a rectificar, ni a pedir disculpas”

Suscríbete a nuestros canales

La tensión entre el análisis periodístico y el protagonismo de los peloteros de Grandes Ligas ha alcanzado un nuevo nivel de exposición mediática. El centro de esta controversia es el analista Fryddmar Álvarez, del programa Extrainning de Meridiano TV, quien recientemente ofreció declaraciones definitivas sobre el conflicto originado por sus comentarios acerca de Luis Arráez y su rol en la selección nacional.

Lo que comenzó como un debate técnico sobre el roster de Venezuela para el Clásico Mundial de Beisbol, escalo hasta convertirse en un enfrentamiento de posturas que ha dividido a la opinión publica deportiva.

Álvarez planteó un escenario táctico que involucraba la profundidad del lineup venezolano. En aquel momento, la configuración de la selección presentaba una sobrepoblación de talento en el infield, con hasta seis jugadores de élite compitiendo por tres puestos titulares. Bajo esta premisa de análisis, el analista asomó la posibilidad de que Luis Arráez, si no encajaba como jugador de todos los días, no fuera llevado al Clásico Mundial.

Este planteamiento no fue bien recibido por el entorno del jugador ni por un sector de la fanaticada, quienes interpretaron las palabras como una falta de respeto hacia el múltiple campeón bate de las Grandes Ligas. La situación se tornó compleja cuando las críticas en redes sociales sacaron de contexto el fragmento del programa, generando una respuesta de figuras vinculadas al beisbol.

La postura firme de Fryddmar Álvarez ante la crítica

Siete semanas después del incidente inicial, Fryddmar Álvarez utilizó la pantalla de Meridiano TV para fijar una posición oficial y contundente. El analista fue categórico al señalar que no tiene intenciones de retractarse ni de ofrecer disculpas por ejercer su labor de análisis. Álvarez defendió que el ejercicio de proponer escenarios sobre quiénes deben ser titulares o suplentes es una parte fundamental del periodismo deportivo y no constituye un ataque personal.

“Yo soy responsable de las cosas que digo y soy coherente con ellas y defiendo mis ideas a donde tenga que defenderlas, incluso cuando hay ruido. Y ese ruido puede venir de algunos que han jugado el juego al más alto nivel o de a otros que creen entender. Para terminar mis palabras y decirles que aquí estamos para enfrentar cualquier debate, siempre con coherencia y respeto”.