Clásico Mundial: Tarik Skubal no seguirá con Estados Unidos

El serpentinero zurdo se va del evento con una buena apertura 

Por

Neyken Vegas
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 06:24 pm
Uno de los lanzadores que se enamoró de rápidamente del Clásico Mundial de Beisbol, es Tarik Skubal, quien luchó por tener al menos otra apertura con la selección de Estados Unidos, pero acaba de recibir una lamentable noticia.

De acuerdo al periodista Jeff Passan, el dirigente de los Tigres de Detroit, Mark DeRosa, informó que el dos veces ganador del Cy Young retornará al campamento de los "Felinos", tras finalizar el duelo de esta noche ante México. Lo que confirma no solamente que no será parte del roster, para las siguientes etapas, sino que tampoco estará apoyando a su selección desde el clubhouse.

Así le fue a Tarik Skubal en su salida en el Clásico Mundial:

Skubal, lanzó tres capítulos completos el pasado sábado ante Gran Bretaña, en los que toleró dos indiscutibles, incluyendo un bambinazo solitario y logró abanicar a cinco oponentes.

El estelar abridor tenía programada una sola salida antes de iniciar el evento, no obstante, luego de su trabajo contra los europeos trató de gestionar otra presentación en una hipotética semifinal, tras vivir toda la energía que se respira en el máximo evento de selecciones.

