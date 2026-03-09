WBC: Omar López: “La meta es ganarlo todo”

Suscríbete a nuestros canales

El mánager de la selección venezolana de beisbol, Omar López, estableció con claridad los objetivos del equipo nacional para el ciclo que comienza este 2026. Durante el Clásico Mundial de Beisbol, el estratega destacó que la prioridad absoluta es asegurar uno de los boletos directos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, un hito que para Venezuela representa una deuda histórica y una meta innegociable.

Por primera vez, este certamen funciona como el evento clasificatorio primordial para los equipos del continente americano. Omar López es consciente de que los dos equipos de América que finalicen en las posiciones más altas del torneo (sin contar a Estados Unidos por su condición de anfitrión) obtendrán el cupo directo a la cita olímpica.

“Esa es la principal meta, además de ganarlo todo”, afirmó López en declaraciones recientes. La estrategia del cuerpo técnico se enfoca en mantener la consistencia mostrada en la fase de grupos, donde ya aseguraron su cupo a los cuartos de final.

Un sistema de clasificación de alta exigencia

Para la selección venezolana, no hay margen de error. El sistema de clasificación aprobado por la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC) y el Comité Olímpico Internacional (COI) estipula que este torneo de marzo de 2026 es la oportunidad más accesible para evitar los complejos repechajes continentales de 2027 y 2028.

López ha enfatizado que la nómina actual, a pesar de las ausencias por restricciones de las Grandes Ligas o lesiones, posee la profundidad necesaria para competir. El enfoque del equipo no es solo avanzar de ronda, sino asegurar que Venezuela termine como uno de los dos mejores representantes latinoamericanos del certamen.

Más allá del cupo olímpico, la ambición de la delegación venezolana es levantar el trofeo de campeones mundiales. López ha insistido en que el equipo debe jugar con una mentalidad de "juego a juego".