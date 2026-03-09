¡Impacto en el Hipismo! Jinete que desafió la Saudi Cup firma montas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) oficializó la lista de inscritos para la duodécima reunión del año y, con ella, ratificó la noticia que sacude el ambiente hípico nacional: el jinete argentino Gustavo Calvente regresa a Venezuela. El fusta rioplatense aterrizará en el óvalo de Coche este domingo 15 de marzo con un objetivo claro: estrenar su cuenta de victorias en la arena de La Rinconada tras sus incursiones en las temporadas 2024 y 2025.

La trayectoria de Gustavo Emiliano Calvente infunde respeto en cualquier latitud. Su hoja de servicios refleja una cifra superior a los 2,350 triunfos, una estadística que lo consolida como una de las fustas más efectivas y experimentadas del cono sur. El análisis de su rendimiento en pruebas de jerarquía revela una calidad excepcional: acumula más de 249 eventos selectivos ganados, de los cuales 165 ostentan grado clásico y, entre ellos, 55 pertenecen al exigente Grupo 1.

Pese a este currículo de élite, el "estreno" en el círculo de ganadores de Caracas representa una tarea pendiente para el profesional. En sus visitas previas, el éxito le resultó esquivo tanto en competencias comunes como en los eventos de grado. Sin embargo, para esta jornada dominical, Calvente cuenta con un arsenal de montas que lo posicionan como el gran protagonista de la cartelera.

Su hoja de servicios trascendió las fronteras del continente en 2025. En aquella temporada, el fusta argentino participó en la carrera con la bolsa de premios más alta del mundo: la Saudi Cup. En dicha cita, asumió la responsabilidad de conducir a su compatriota El Kodigo, un hito que ratificó su estatus como jinete de talla mundial antes de poner la mira nuevamente en el óvalo de Coche.

Alianza estratégica con el "Riccardo D'Angelo y Fernando Parilli Araujo": La Rinconada

El profesional rioplatense concentrará su actividad en piezas clave pertenecientes a las cuadras de Riccardo D'Angelo y Fernando Parilli Araujo, dos de los preparadores con mayor efectividad y prestigio en el patio. Esta sociedad entre la experiencia del jinete y el poderío de estos establos promete ser el eje central de la jornada dominical.

La agenda de compromisos arranca en la cuarta competencia del programa. Allí, el argentino recibirá la confianza del efectivo "Ricky" D'Angelo para conducir al selectivo importado Tuscan Gold. El hijo de Medaglia d'Oro, con campaña en los Estados Unidos, representa una de las montas más importantes de la tarde y pondrá a prueba la capacidad del látigo visitante desde el salto inicial.

Posteriormente, el enfoque se trasladará a los eventos de jerarquía. Calvente buscará el éxito en el Clásico "José María Vargas" (G2) sobre los estribos de Lured Away. Este prospecto, también de origen estadounidense, hará su estreno oficial en la arena de La Rinconada bajo la tutela de Fernando Parilli Araujo. El ejemplar llega precedido por una sólida campaña de tres triunfos en el exterior, lo que eleva las expectativas sobre su rendimiento en el óvalo de Coche ante el lote de maduros.

Finalmente, a la altura de la décima competencia, tercera válida para el juego del 5y6, el astro argentino guiará a la yegua Easyasyouplease. La zaina de cuatro años, también bajo el cuido de Parilli Araujo, destaca por su excelente condición física y su capacidad pistera. Por su origen y velocidad, luce con amplias opciones para adjudicarse la victoria en la reunión, consolidándose como una de las bases más fuertes para los apostadores en el popular juego de las mayorías.