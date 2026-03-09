Escándalo o certeza: Lo que pasó con el "Robo de Venezuela" en el 5y6 de la R11 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La undécima reunión del año se celebró este domingo 8 de marzo en el hipódromo La Rinconada. El evento dio continuidad al primer meeting de 2026 con una cartelera de 10 competencias, entre las que destacaron dos selectivas de grado:

Clásico Ana María Freudman (GIII): La victoria fue para la selecta importada Farolera (USA) .

La victoria fue para la selecta importada . Clásico Mauricio Azar (GIII): El tresañero Ponsigue se alzó con el triunfo de manera contundente.

El jinete Robert “El Misil” Capriles se alzó como la figura central de la jornada dominical tras lograr un doblete de victorias sobre los ejemplares Invencible y Anasoli. Por el contrario, el renglón de los entrenadores mantuvo un equilibrio absoluto, sin que ningún profesional lograra destacar por encima del resto.

Uno de los momentos clave del programa ocurrió en la sexta carrera (segunda válida para el 5y6 Nacional). En este evento, reservado para caballos de 6 y más años, ganadores de 3, 4 y 5 carreras, 10 competidores se disputaron una bolsa especial de $30.420.

Todas las miradas se centraron en el alazán Vermelho (número 10). El pupilo de Riccardo D’Angelo, defensor de las sedas del Stud “Moneyrun”, saltó a la pista con la etiqueta del "Robo de Venezuela", consolidándose como el gran favorito de la afición.

El seisañero fue montado por el aprendiz Félix Marquez quien descargó 4 kilos, y luego de la carrera informó sobre lo sucedido en pista a los comisarios.

INFORMES: “El jinete FÉLIX MÁRQUEZ del ejemplar VERMELHO N° 10, informó que su conducido, viene negado e incómodo de las manos”.

El ejemplar ocupó la séptima casilla en carrera ganada por Calgary con la monta de Jhonathan Aray.