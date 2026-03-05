La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°11

Suscríbete a nuestros canales

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 08 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Invencible, Mi Maritza, Miss Paola (USA) y Papa Stefano encabezan la lista de favoritos de la cátedra para la jornada dominical

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Invencible 15 Barbarroja 8 Feedstock 7

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Calgary 11 Vermelho 8 Huracán Jesús 6 Don Thiago 4 Macuto 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Mi Maritza 15 Lady Issa 7 Princess Atena 7 Mía Sophia 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Gran Feronia 11 Melania 8 La Odiosa Bina 7 Victory Rose 2 Monegasca 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS Miss Paola (USA) 15 Starship Gold 9 Kate And Me 4 Supreme Legacy 1 Queen Lety 1

SEXTA VÁLIDA