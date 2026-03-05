Hipismo

La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°11

La información por consenso de los pronosticadores de las publicaciones más acertadas a nivel nacional para la orientación a la hora de sellar en el juego de las mayorías este domingo

Por

Meridiano

Jueves, 05 de marzo de 2026
Foto: José Antonio Aray
El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

¡Este domingo 08 de marzo, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 03:10 pm, con una jornada de seis apasionantes carreras. Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

Los ejemplares Invencible, Mi Maritza, Miss Paola (USA) y Papa Stefano encabezan la lista de favoritos de la cátedra para la jornada dominical

¡Apuesta, disfruta y vive la adrenalina del hipismo como nunca antes!"

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Invencible 15
Barbarroja 8
Feedstock 7

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Calgary 11
Vermelho 8
Huracán Jesús   6
Don Thiago 4
Macuto 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Mi Maritza 15
Lady Issa 7
Princess Atena 7
Mía Sophia 1

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Gran Feronia 11
Melania 8
La Odiosa Bina 7
Victory Rose 2
Monegasca 2

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Miss Paola (USA)   15
Starship Gold 9
Kate And Me 4
Supreme Legacy 1
Queen Lety 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLARES PUNTOS
Papa Stefano 15
Sucro 4
Neigh Sayer (USA)  4
El Chema 3
The Notoriou 2
Absoluto 2

Jueves 05 de Marzo de 2026
