¿Quieres ganar el 5y6? Este es el "robo de toda Venezuela" para blindar tu cuadro en la segunda válida

La pasión por las carreras continúa en el óvalo de La Rinconada, este domingo 08 de marzo con reunión número 11. El programa oficial consta de 10 llamados a la pista y resalta la disputa de dos eventos selectivos: el Clásico Ana María Freudman (GIII) y el Clásico Mauricio Azar (GIII).

Robo de toda Venezuela: Ejemplar R11 5y6 Datos hípicos La Rinconada

La precisión en el pronóstico constituye el activo más valioso de la jornada. En el complejo tablero del 5y6, un ejemplar clave funciona como el ancla necesaria para que el apostador optimice su inversión al momento de sellar el boleto.

Como es costumbre en el hipismo, los nombres de los favoritos circulan con rapidez. Son ejemplares que llegan con un objetivo claro: reventar los cuadros. Su atractivo radica en la versatilidad de su dividendo, capaz de blindar la apuesta con un retorno sólido o de propinar ese "batacazo" inesperado que deja a la mayoría de los rivales en el aparato de partidas.

La segunda válida para el juego de las mayorías reúne a un lote selecto de caballos nacionales e importados de seis o más años, ganadores de tres, cuatro y cinco carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

En este escenario, el seisañero Vermhelo saltará a la pista con el número 10 en su gualdrapa. El alazán contará una vez más con la conducción del aprendiz Félix Márquez y la preparación de Riccardo D’Angelo, en defensa de los colores del Stud "Moneyrun".

El hijo de Roger Rocket en Princess Mila por Thunder Ridge, fue capaz de arribar sexto en su última actuación del 22 de febrero del presente año, conducido por el profesional Francisco Quevedo a 16 cuerpos del ganador Colossus para el tiro de 1.400 metros.

Posible sorpresa: Caballos 10 participantes

Vermhelo es el nombre que domina las conversaciones entre la afición. Su candidatura despierta una expectativa inmensa en las horas previas a la jornada, al punto que muchos lo catalogan como el potencial “Robo de Venezuela” para el 5y6 dominical.

El ejemplar saltará a la arena de Coche en la segunda válida con una misión clara: una sorpresa que le otorgue un nuevo triunfo en este meeting. Tras esta designación popular, la mirada de los hípicos se posa sobre el alazán, de quien se espera la concreción del gran acierto que todos buscan.