Hijo de Bárbara Palacios se casará con una Miss Mundo Estados Unidos

La Miss Universo 1986 Bárbara Palacios anunció en su perfil de Instagram que su hijo mayor, Víctor Tomás Manrique, se casará con Victoria DiSorbo. La joven es toda una belleza que participó en el certamen de Miss Mundo 2023, representando a Estados Unidos.

Gran celebración

Para Palacios es un momento de mucha felicidad el ver a su retoño mayor contraer nupcias con una joven guapa, educada y reina, como lo fue ella en el año 1986 cuando conquistó los títulos de Miss Venezuela, Miss Sudamérica y Miss Universo en Panamá.

“Hoy mi corazón está rebosante y de un inmenso agradecimiento a Dios. Como madre, hay momentos por los que oras mucho antes de que llegue y este es uno de ellos. Ver a mi hijo elegir a la persona con quien quiere compartir su vida es una de las mayores bendiciones que puedo presenciar”, escribió la conferencista.

Bárbara posteó un carrusel de imágenes y videos de cómo celebraron el compromiso, en una recepción familiar en la que reinaron las risas, abrazos, conexión y mucha complicidad.

Victoria, es ahora una hija más para la belleza universal venezolana, a quien también su segundo hijo, Diego Alfonso Manrique, se le casó con una guapa rubia llamada Remi.

“Y a ti mi hermosa Victoria, desde hoy no eres solo “su prometida”, sino parte de nosotros. Eres nuestra hija”, escribió Palacios.

Gran Anillo

En las imágenes se aprecia la hermosa sortija que recibió DiSorbo, quien durante su participación en el Miss Mundo celebrado en la India, lució prendas del diseñador venezolano Nidal Nouaihed.

En el certamen inglés la joven clasificó en el desafío Head-to-Head y ganó el premio Al Mejor Diseñador, con un traje dorado de Nidal.

Acumula en Instagram 13,7 mil seguidores con quienes comparte imágenes de su vida, viajes y el profundo amor que siente por Víctor, su futuro esposo.