Estrella del PSG le cierra la puerta al Real Madrid

Hora de hablar de una de las estrellas del PSG, quien recientemente fue preguntado por el Real Madrid y cerró de forma categórica la puerta al equipo español. Se trata de Vitinha, uno de los mediocampistas más en forma del cuadro parisino.

El portugués estuvo en una entrevista con el programa 'Soltinhos pelo mundo' de Canal 11 y entre los tantos temas conversados fue consultado muy particularmente por la oncena hoy dirigida por Álvaro Arbeloa.

Sobre esa posibilidad de dejar el conjunto de Luis Enrique y recaer en la entidad merengue el volante fue contundente en su respuesta: "¡Sería una tontería irme!".

"No creo que irme al Madrid sea lo mejor ahora mismo. Me siento genial aquí en el PSG. Tenemos una plantilla fantástica y un entrenador increíble como Luis Enrique", dijo en sus declaraciones, que luego fueron reposteadas por 'ParisSG INFOS'.

Vitinha era una de las opciones del Real Madrid

La campaña madridista no está siendo la más lucida. Sobre todo, dentro de los aspectos más criticados del equipo ha sido la fluidez del juego, primero con Xabi Alonso y ahora bajo la gestión de Arbeloa, que encadena dos derrotas seguidas en LaLiga.

Todo esto ha dado como resultado que en la afición merengue se pidan más refuerzos, más que todo en la zona medular, en la que estaría faltando la gestación del fútbol que quieren los aficionados.

En ese contexto, el nombre de Vitinha se encontraba dentro de las alternativas, que da un perfil ofensivo y de mucho control de balón. Como en muchos casos, la situación del portugués tiene complejidades por su contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2029.

Un dato no menor porque en la Ligue 1 están prohibidas las cláusulas de rescisión y solo podría salir de Francia con una negociación directa con el PSG, así como con uso directo o indirecto de una cláusula-acuerdo, que dejaría su precio en 90 millones en el verano de 2026, después del Mundial.