Exmadridista sobre actual directiva del Real Madrid: No creo que Arbeloa fuera el adecuado"

La situación del Real Madrid es prácticamente igual, o incluso peor a cuando estaba Xabi Alonso al mando. Álvaro Arbeloa no ha logrado cesar la tensión desde que tomó el mandó y ha sufrido dolorosa derrotas que no le han cambiado la cara al equipo en la presente temporada.

Iván Helguera jugó en la Casa Blanca entre 1999 y 2007, etapa en la que disputó 346 partidos oficiales con la camiseta blanca. Durante ese período conquistó dos Copas de Europa y tres títulos de liga, además de otros trofeos importantes, consolidándose como uno de los defensores más destacados del fútbol europeo en su momento. El excentral recordó esa etapa y habló sobre la actualidad del club durante una conversación con su excompañero Iker Casillas en el podcast Bajo Palos.

En la charla, Helguera analizó la situación reciente del equipo y se refirió a la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El exjugador reconoció que el estilo de juego del equipo no le convencía del todo, aunque destacó que tácticamente era un conjunto difícil de vencer, especialmente en defensa.

Helguera no considera a Arbeloa como el indicado

A su juicio, el club debió darle más tiempo a Xabi Alonso para evaluar su trabajo hasta febrero o marzo, señalando que posiblemente habría ganado partidos clave como los de Albacete o Lisboa. Según Helguera, la decisión de destituirlo fue precipitada, más aún después de perder la Supercopa en un encuentro donde, en su opinión, el equipo no jugó mal.

No me estaba gustando mucho cómo jugaba el equipo de Xabi, pero tácticamente, sobre todo defensivamente, era un equipo difícil de ganar. Yo creo que había que dejar ver cómo podía llegar a febrero o marzo. Yo creo que el partido de Albacete lo hubiese ganado y el de Lisboa también. Creo que se precipitaron en echar a Xabi Alonso. Además perdió la Supercopa en un partido en el que no lo hizo mal, pero llevábamos tres meses con la mosca detrás de la oreja", comentó el exdefensor.

También se mostró crítico con la decisión de nombrar como nuevo entrenador a Álvaro Arbeloa. Helguera señaló que le sorprendió que el club no apostara por otro perfil con más experiencia en la élite. Como ejemplo mencionó el caso de Raúl González, quien pasó muchos años trabajando en el filial sin recibir una oportunidad en el primer equipo. "Raúl hubiese lidiado mejor con esto porque ha sido capitán, ha vivido esta situación y tenía personalidad", sentenció.