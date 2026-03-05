Duelo de titanes: el millonario Brant enfrenta al invicto So Happy en el San Felipe Stakes G2 de $200,000 en la ruta al Kentucky Derby G1

Suscríbete a nuestros canales

Santa Anita Park, este sábado 7 de marzo, presenta el San Felipe Stakes G2 de $200,000, prueba que otorga puntos en la Ruta al Kentucky Derby G1, con la participación de siete exponentes de tres años, que dirimirán fuerzas en los 1,700 metros del recorrido para capturar los 50 puntos para el ganador. Una competencia en la cual encabeza Brant, que debuta en la temporada, el invicto So Happy y cinco rivales que buscan el mismo objetivo: estar en el 152 Kentucky Derby.

Esta carrera está incluida en la cartelera millonaria de 11 competencias, junto a el Beholder Mile Stakes G1 de $300,000, el Santa Anita Handicap G1 de $300,000, y el Frank E. Kilroe Mile Stakes G2 de $200,000.

Santa Anita Park: el millonario Brant y So Happy en duelo de titanes

El San Felipe Stakes G2, también sirve principalmente como la última carrera preparatoria local para el Derby de Santa Anita (G1), en la que destaca Brant, entrenado por Bob Baffert, terminó tercero en la Breeders' Cup Juvenile tras marcar el ritmo inicial en Del Mar. Fue su primera derrota en tres participaciones y su primera carrera en dos curvas.

Anteriormente, Brant ganó en su debut y luego ganó el Del Mar Futurity G1. El hijo de Gun Runner, fue adquirido por $3 millones por el Zedan Racing Stable. Florent Geroux, quien recientemente trasladó su equipo a Santa Anita, montará a Brant por primera vez.

So Happy, está perfecto de 2 de 2 para el entrenador Mark Glatt. Tras su debut con victoria en noviembre en Del Mar, regresó para ganar el San Vicente Stakes G2, en enero en Santa Anita. Es hijo del campeón de velocidad de 2015, Runhappy, y de So Cunning, hija de Blame, ganador de la Breeders' Cup Classic de 2010.

Comprado por $150,000 en la subasta de marzo de OBS del año pasado, So Happy es propiedad de Norman Stables y Saints or Sinners. Será montado por el miembro del Salón de la Fama Mike Smith, quien también participó en las dos victorias anteriores.

Flashy Fritz, Start the Ride, Secured Freedom, Potente y Robusta, cierran la nómina del San Felipe Stakes G2, que fue pautado para la octava de la cartelera e inicia a las 7:30 p.m, hora venezolana.