LMBP: José "Cafecito" Martínez tendrá su primera experiencia como coach

¡Todavía hay Café para rato! Y es que luego de retirarse como pelotero activo tras la temporada 2025-2026 de la LVBP, José "Cafecito" Martínez continuará ligado al beisbol venezolano, solo que esta vez en rol de coach y en la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).

Cafecito, un emblema de Aragua

Durante la noche de este miércoles, los Samanes de Aragua, vigentes campeones de la LMBP, anunciaron a Cafecito como su nuevo coach de bateo para la venidera temporada 2026.

"Esta nueva etapa la voy a disfrutar muchísimo. Como pelotero siempre me encantaba hablar de beisbol y analizar todas las situaciones del juego. Ahora, tener la oportunidad de transmitir todo lo que aprendí será algo increíble", señaló el expelotero en nota de prensa.

Luego finalizó: "Lo más importante es la confianza en cada bateador. Trabajar todos los días con constancia para mantener, mejorar o ajustar detalles. La idea es poner a los muchachos en la mejor posición para que juntos hagamos el mejor trabajo posible".

Cabe mencionar que José "Cafecito" Martínez disputó las dos últimas ediciones de la LMBP con Centauros de La Guaira, bateando para .338 y .331 de promedio en 2024 y 2025, respectivamente.