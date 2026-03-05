¿No la viste? Mira cómo quedó el ajuste de la sorpresa de Gaceta Hípica por lo que podrá lograr un buen dividendo para la jornada del 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La afición hípica venezolana contará con una nutrida programación de 10 competencias este domingo 8 de marzo. El hipódromo La Rinconada celebrará su reunión número 11 de la temporada, jornada que destaca por los clásicos Ana María Freudman (GIII) y Mauricio Azar (GIII) como los eventos centrales del espectáculo.

El interés del público apostador se concentra en la quinta competencia, la cual marca el inicio del 5y6 Nacional. Esta primera válida reúne a caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de una y dos carreras. Los protagonistas medirán fuerzas en un recorrido de 1.400 metros con hora de partida fijada para las 3:10 de la tarde.

La Rinconada: Una Sorpresa Gaceta Hípica 5y6 Datos Hípicos

El ejemplar Feedstock (número 3), participa en esta válida, con la monta del experimentado jockey Johan Aranguren y entrenado por Antonio Bellardi, en defensa para los colores del Stud Primos León M.A.D.E.

El castaño se presenta como el tercer favorito y es considerado como una sorpresa para Gaceta Hípica, pues reaparece al óvalo caraqueño luego de 77 días sin correr.

En su última carrera llegó cuarto aun con la mala partida y a 9 3/4 cuerpos del triunfador Zio Gacoof.

Mejor ajuste: La Rinconada

El conducido por Aranguren reconoció el aparato y ajustó 47.2 para 600 metros, en pelo, de carrerón, cómodo este miércoles 04 de marzo informado por la hoja de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares