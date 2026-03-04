¡No lo dejes fuera! El ejemplar que Johan Aranguren señala como su "fijo" en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre Johan Aranguren y la fanaticada hípica se fundamenta en la transparencia y el éxito. El experimentado jinete, colaborador constante de Meridiano Web, destaca por su destreza al identificar las mejores oportunidades del programa.

Sus denominadas "dedicatorias" gozan de una aceptación total, pues representan el análisis técnico de un profesional que sabe detectar cuándo un ejemplar posee las herramientas para dominar el óvalo.

Datos hípicos: La Rinconada Carreras Jinete Fijo

Tras su contundente victoria el pasado fin de semana con el ejemplar My Five Mate, el experimentado jinete proyecta nuevos triunfos para la próxima jornada. En esta ocasión, la posibilidad de visitar el recinto de ganadores se multiplica, pues Aranguren afrontará cinco compromisos de monta este domingo.

Con la transparencia que lo caracteriza, el profesional compartió con Meridiano Web los detalles técnicos de cada una de sus conducciones en el óvalo de Coche.

La primera monta es en la misma primera carrera con la yegua Gran Amelia que participa en recorrido de 1.100 metros.

-Esta yegua anda bastante bien en cancha, para esta ocasión le pusieron el implemento gríngola y esperamos que realice una buena carrera.

Luego en la segunda carrera de la tarde hace su debut en La Rinconada, la importada Paris Priest.

-Este caballo hace su debut aquí en el óvalo de La Rinconada, de verdad que el ejemplar anda espectacular. Estoy muy agradecido con los dueños como su entrenador y de verdad que me gusta con características de fija.

Pasamos al 5y6 nacional, y en la primera válida tiene el compromiso con el castaño de seis años Feedstock.

-Este caballo es su última no tuvo una buena salida, para esta oportunidad muy agradecido con Antonio que es una leyenda del hipismo. Este ejemplar anda bastante bien y esperamos buena carrera.

En la tercera válida, nuevamente en el lomo de la yegua Mi Querida Montse que regresa luego de 44 días sin correr.

-Esta yegua va mejorar para esta oportunidad, anda bastante bien en cancha y haremos buen papel.

Meridiano Web: Entrevista Jinete 11 Reunión

Finalmente, la importada Milagros Del Valle que vienes de ganar con ella y nuevamente la repite en la misma distancia de 1.100 metros.

-La yegua regresa de un parón de 112 días, la he trabajado en varias ocasiones. Ella anda muy bien y esperamos que haga una buena carrera en esta quinta válida.

Los invicto como de costumbre a que asistan al hipódromo La Rinconada y nos apoyen con sellar el 5y6 nacional