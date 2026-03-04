Maikel García releva la clave del éxito de Venezuela en el Clásico Mundial 2026

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García fue el gran protagonista por Venezuela en el primer juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol, que arrancará a partir de este jueves 5 de marzo. El tercera base aprovechó la confianza de Omar López y empujó la primera y única carrera del equipo en la jornada de este martes ante Houston Astros.

Aunque un jonrón de dos carreras del venezolano Carlos Pérez terminó sellando el triunfo de los siderales ante el combinado nacional, el antesalista fue una de los cosas buenas que dejó la novena en el primero de dos encuentros de exhibición desde West Palm Beach. Este miércoles 4 de marzo, la selección vinotinto afrontará su segundo duelo amistoso contra Nacionales de Washington.

Pese a que en el lineup están presentes peloteros capaz de sonar más de 20 jonrones en una temporada de las Grandes Ligas, García dejó saber que la clave de cara a la participación será el "juego pequeño" y la capacidad de moverse en las almohadilla para la venidera cita mundialista. Venezuela estará viendo acción por primera vez el próximo viernes 6 de marzo ante Países Bajos desde el loanDepot Park de Miami.

La clave de Maikel García para el Clásico Mundial 2026

'El Barrendero' puso a ganar a Venezuela en el primer desafío de preparación al torneo gracias a un potente sencillo para remolcar a Wilyer Abreu, quien había comenzado ese segundo inning con un triple. Precisamente, la velocidad y los detalles serán primordiales para el combinado nacional, según las impresiones del pelotero de los Reales de Kansas City en MLB.

Creo que el venezolano se define por el juego pequeño. Tenemos jugadores que pueden dar jonrones, pero también podemos robar bases, hacer todo, bateo y corrido. Tenemos un gran grupo y ya entramos en confianza como si nos conociéramos de toda la vida", declaró el infielder después del revés ante Houston.

García también se mostró emotivo sobre su participación con Venezuela, señalando que nunca tuvo la oportunidad de hacerlo en categorías menores y lo considera un honor hacerlo convertido en un jugador profesional y grandeliga. "Nunca imaginé estar aquí. Tener a Miguel Cabrera, Víctor Martínez y Johan Santana es un honor bien grande y aprendiendo algo de ellos para llevarlo a las Grandes Ligas", concluyó.