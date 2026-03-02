MLB: Moisés Ballesteros tuvo jornada perfecta con los Cachorros

Suscríbete a nuestros canales

El prospecto venezolano Moisés Ballesteros captó la atención del cuerpo técnico de los Cachorros de Chicago tras una actuación ofensiva perfecta este lunes frente a los Rojos de Cincinnati. El receptor e inicialista, originario de Los Teques, demostró que los problemas de visado que retrasaron su llegada al Spring Training no afectaron su ritmo con el madero.

Ballesteros finalizó la jornada de 2-2, incluyendo un doblete remolcador de dos carreras y un boleto negociado. Esta exhibición de contacto y disciplina en el plato llega en un momento clave, justo cuando la organización busca definir el rol del joven de 22 años ante la reciente incorporación de veteranos al equipo.

Un debut tardío con impacto inmediato

La llegada de Ballesteros al campamento de Arizona fue accidentada debido a trámites migratorios. Sin embargo, en apenas su segunda aparición de la pretemporada, el mirandino ha validado por qué es considerado uno de los bateadores con mayor proyección en el sistema de ligas menores. Su capacidad para dirigir la bola hacia los callejones y su paciencia para seleccionar envíos fueron las claves de su producción ante Cincinnati.

La competencia interna y el factor Michael Conforto

La gerencia de los Cachorros realizó movimientos durante el invierno, destacando la contratación de Michael Conforto. Esta adición añade profundidad al lineup y proporciona una alternativa experimentada en caso de que los jugadores más jóvenes no logren establecerse de inmediato. Si bien la presencia de Conforto ejerce presión sobre Ballesteros, el enfoque del equipo parece ser darle el espacio necesario al venezolano para demostrar su talento.

El desempeño en el Spring Training suele ser determinante para los prospectos que no tienen un lugar garantizado. Moisés Ballesteros tiene a su favor la versatilidad de poder actuar como bateador designado, lo que facilitaría su permanencia en el equipo grande si mantiene un promedio de bateo elevado y una alta tasa de embasado.