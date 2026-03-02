LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 2 de marzo fue de sorpresa en LaLiga de España, con el revés que protagonizó el Real Madrid a manos del Getafe (0-1), por la jornada 26 del torneo español.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa no pudieron en casa ante el modesto equipo azulón y complicaron su andar en la competición alargando las distancias con el FC Barcelona, que ganó el pasado sábado a Villarreal y llegó a los 64 puntos.

Los merengues con esta derrota dejaron su puntuación en 60, perseguidos -con mayor holgura- por el Atlético de Madrid y Villarreal, ambos clubes con una suma de 51 unidades.

El recorrido de los primeros cinco equipos en la tabla de posiciones lo cierra el Betis con 43 unidades, tras no pasar del empate a dos goles con Sevilla y cediendo terreno ante un Celta de Vigo, que ganó su duelo al Girona (1-2) y quedó con 40.

¿Cómo está la zona baja de LaLiga?

El otro torneo que siempre suele seguirse muy de cerca está en la parte baja de la clasificación entre los conjuntos que luchan por la permanencia en la máxima categoría del balompié español.

Esa competencia sigue muy reñida y si hay un aspecto que lo demuestra es la corta distancias entre la casilla 12º (Sevilla) y la 18º, que inicia la pérdida de la división.

Solo hay seis unidades de distancia entre esos clubes. Por ejemplo, Sevilla y Girona suman 30 puntos; Valencia 29, Rayo Vallecano y Alavés 27; Elche 26 y Mallorca -que inicia el descenso actualmente- con 24.

Los otros dos equipos en zona roja de LaLiga son Levante (21), que ganó al Alavés (2-0), mientras el Real Oviedo es último con 17 unidades, tras perder el fin de semana con Atlético (0-1).