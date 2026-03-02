Aquí encontrarás lo que debes saber sobre el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Este martes 3 de marzo circulará un suplemento especial dedicado al Clásico Mundial de Beisbol 2026, el evento que reúne a las mejores selecciones del mundo y que comenzará el 5 de marzo. En una sola edición, los lectores podrán encontrar toda la información clave para seguir el torneo de principio a fin.

Este suplemento del Clásico Mundial de Beisbol será una guía completa con contenido actualizado, ideal para quienes quieren conocer el calendario, analizar a los favoritos y descubrir los datos más relevantes del campeonato. Además, servirá como referencia durante todo el torneo, que se disputará del 5 al 17 de marzo en su sexta edición. Entre los contenidos destacados, los lectores encontrarán el calendario oficial de partidos con fechas, horarios y enfrentamientos de cada grupo y ronda.

También incluye estadísticas, datos históricos, análisis de los grupos, información sobre las sedes y detalles de los estadios que albergarán los encuentros. A esto se suman perfiles y datos clave de los peloteros más importantes que marcarán el ritmo del torneo.

Si eres amante del juego de pelota, este suplemento especial del Clásico Mundial de Beisbol es una herramienta esencial para seguir cada juego y entender todo lo que rodea al campeonato. Este martes 3 de marzo, búscalo junto al diario Meridiano.