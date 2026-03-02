WBC

WBC: Omar López elige los abridores de Venezuela para los juegos de preparación

El combinado nacional tendrá su debut en el Clásico Mundial de Beisbol este próximo viernes 6 de marzo

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 02 de marzo de 2026 a las 05:14 pm
WBC: Omar López elige los abridores de Venezuela para los juegos de preparación
Omar López | Foto: Cortesía
Entramos en semana de Clásico Mundial de Beisbol. Pero previo a lo que será la primera jornada en todos los grupos, las distintas selecciones tendrán un par de juegos preparación para terminar de agarrar ritmo. Venezuela no será la excepción y el manager Omar López ya tiene todo listo.

Con el debut en la mira

Hasta la fecha, el estratega venezolano todavía no ha anunciado su rotación para los primeros cuatro compromisos de la cita mundialista, aunque por los nombres que conforman el roster ya hay una idea clara de quiénes serán los abridores.

Lo que sí ya tiene elegido Omar López son los tres lanzadores que iniciarán los juegos de preparación. Vale mencionar que tanto el martes como el miércoles se medirán a los Astros de Houston.

Según informó el periodista Daniel Álvarez, Eduard Bazardo actuará este martes en lo que será un día de bullpen. Por su parte, Eduardo Rodríguez y Enmanuel De Jesús se combinarán para hacer lo propio el miércoles.

Recordemos que el debut de Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 será este viernes 6 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, frente a Países Bajos.

Lunes 02 de Marzo de 2026
Beisbol

