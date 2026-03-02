¡Atención! El hipódromo de Parx Racing añade dos programas de carreras

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades del circuito de Parx Racing, ubicado en Bensalem, Pensilvania, en un esfuerzo por recuperar los días perdidos por la reciente tormenta de nieve que afectó al noreste, agregó dos programas de jueves: 5 y 12 de marzo. A partir del lunes 9 de marzo, la pista cambiará a una primera publicación regular a las 12:40 p.m. ET. (1:40 pm. Vzla).

Jornada extra con 11 competencias

El lunes 2 de marzo se reanudó la actividad en el hipódromo de Parx Racing, después de que la semana anterior se cancelaran todas las carreras. En esta jornada se disputaron diez emocionantes competencias. Para el martes 3 de marzo, se programaron once carreras, incluyendo dos importantes eventos: el Main Line Stakes y el City of Brotherly Love Stakes. Ambas pruebas se correrán a una distancia de 1,700 metros y ofrecerán una bolsa de 75,000 dólares cada una.

El miércoles 4 y jueves 5 de marzo, el hipódromo presentará once carreras cada día, aunque sin competencias de stakes en el calendario. Todos estos programas comenzarán puntualmente a la 1:05 p.m., hora de Venezuela, garantizando una atractiva oferta para los aficionados a las carreras de caballos en la región.