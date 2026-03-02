Copa del Rey: Hansi Flick cree en la remontada de Barcelona ante el Atlético

Suscríbete a nuestros canales

Remontada. Quizá, es la palabra más repetida en el entorno del FC Barcelona, que buscará hacer una épica este martes 3 de marzo en la vuelta de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El propio Hansi Flick, DT del equipo, ondea en esa dirección y sus recientes declaraciones dan muestra de ello.

El estratega asistió a la rueda de prensa previa al compromiso contra los colchoneros, que llegarán al partido con una ventaja considerable en el global, tras el 4-0 de la ida. En sus palabras apuntó siempre en esa dirección: la remontada.

El alemán cree que es posible y envió un mensaje de que, al menos, van a salir al campo del Camp Nou a intentar ese propósito, por más que se presenten distintos contextos a lo largo del encuentro.

"Creo que todo el mundo sabe que vamos cuatro goles por detrás y queremos hacer posible lo imposible. No vamos a rendirnos. Es un partido importante. Hay que creer", dijo.

Hansi Flick sabe que hay antecedentes

El estratega se refirió a compromisos del pasado en los que los azulgranas fueron capaces de marcar la cantidad de goles que se necesitan en este momento, al menos, para igualar la serie: "Creo que siempre hay que creer. Todos los aficionados nos apoyarán. Tenemos el ejemplo del Dortmund, ganamos 4-0. Será difícil, el rival es fantástico... pero podemos hacerlo".

A su vez, marcó parte de las cosas que sus dirigidos deben hacer en el guion ideal: "Es mejor marcar primero. Hay que ser inteligentes y tener hambre. Lo vimos contra el Villarreal, tuvimos dinámica, intensidad... hay que jugar como un equipo y como una unidad".

En medio de todo, el DT fue preguntado por aquella recordable remontada del club en Champions League ante PSG, cuando fueron capaces de revertir también un 4-0 en el Camp Nou: "No pienso en el pasado, me centro en el presente. Conocemos la historia, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Hay que jugar al máximo nivel".

Hansi tiene que distribuir

Las opciones para el equipo blaugrana aumentarán considerablemente si tienen en el campo a un Pedri, que está de regreso a la acción, pero al que no se le quiere forzar en extremo por lo cercano de su vuelta.

"Tenemos que gestionar bien los minutos. Hay muchos partidos después. Es bueno tener a Pedri. Veremos cuánto juega". Eso sí, una baja sensible para el alemán es la de Robert Lewandowski, lesionado por una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

"Hay que gestionar su baja. Fue una situación desafortunada, chocó contra el hombro de un rival en el encuentro contra el Villarreal. Las bajas que tenemos son importantes, Gavi, Christensen, De Jong... pero el equipo las gestiona bien. Son oportunidades para que otros puedan demostrar su calidad", contó el técnico.

Con todo lo anterior queda claro que Hansi Flick confía en que sus dirigidos pueden darle a Barcelona una gesta más para su historia, que los meta en la gran final de la Copa del Rey.