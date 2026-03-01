Víctor Drija protagonizará "Vaselina: El Musical Venezuela": así fue la confirmación

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de marzo se ha confirmado que llegará al Teatro Teresa Carreño “Vaselina: El Musical Venezuela”. Un espectáculo bajo la dirección de CLASS Producciones de Claudia Salazar Gómez.

Confirmación de Víctor

El cantante, actor y bailarín ya está confirmado para el elenco del musical, que será estrenado en septiembre de este 2026.

A través de un video Claudia notifica la llegada de Drija al país para comenzar con todos los preparativos de la pieza, que promete enamorar al público como lo hicieron con “Casi Normal”, “Los Miserables”, “Mamma Mia” y “La novicia rebelde”.

“Para liderar este viaje, nos llena de orgullo anunciar que el gran Víctor Drija, es el primero en unirse al elenco para protagonizar esta historia icónica”, ha escrito en Instagram, lo que supone que el artista tendrá el papel de Danny Zuko.

“Estoy listo”, dice Drija, recordado protagonista de la serie juvenil “Somos tu y yo”, que cautivó al país por su talento para danzar, cantar y actuar, tal y como sus famosos padres, Anita Vivas y Antonio Drija.

Detalles del musical

Hasta el momento se conoce que será el Teresa Carreño dónde se harán las presentaciones en septiembre, y que ya las entradas están a la venta.

Aún no se conoce si la productora Class, una de las más importantes del país, realizará audiciones para nuevos integrantes, o seguirá con sus talentos exclusivos como Beto Baralt, Alba Paola y José David Heredia.