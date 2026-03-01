Farándula

Víctor Drija protagonizará "Vaselina: El Musical Venezuela": así fue la confirmación

El artista se prepara para mostrar su destreza en el escenario cantando, bailando y actuando 

Por

Elvis González
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 12:55 pm
Víctor Drija protagonizará "Vaselina: El Musical Venezuela": así fue la confirmación
"Vaselina: El Musical Venezuela" / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1 de marzo se ha confirmado que llegará al Teatro Teresa Carreño “Vaselina: El Musical Venezuela”. Un espectáculo bajo la dirección de CLASS Producciones de Claudia Salazar Gómez.

NOTAS RELACIONADAS

Confirmación de Víctor

El cantante, actor y bailarín ya está confirmado para el elenco del musical, que será estrenado en septiembre de este 2026.

A través de un video Claudia notifica la llegada de Drija al país para comenzar con todos los preparativos de la pieza, que promete enamorar al público como lo hicieron con “Casi Normal”, “Los Miserables”, “Mamma Mia” y “La novicia rebelde”.

“Para liderar este viaje, nos llena de orgullo anunciar que el gran Víctor Drija, es el primero en unirse al elenco para protagonizar esta historia icónica”, ha escrito en Instagram, lo que supone que el artista tendrá el papel de Danny Zuko.

“Estoy listo”, dice Drija, recordado protagonista de la serie juvenil “Somos tu y yo”, que cautivó al país por su talento para danzar, cantar y actuar, tal y como sus famosos padres, Anita Vivas y Antonio Drija.

Detalles del musical

Hasta el momento se conoce que será el Teresa Carreño dónde se harán las presentaciones en septiembre, y que ya las entradas están a la venta.

Aún no se conoce si la productora Class, una de las más importantes del país, realizará audiciones para nuevos integrantes, o seguirá con sus talentos exclusivos como Beto Baralt, Alba Paola y José David Heredia.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo La Rinconada
Domingo 01 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?