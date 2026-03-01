MLB: ¡Qué vista! Mira cómo Francisco Álvarez gana un reto ABS

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de retos ABS se ha convertido en el mayor atractivo durante este Spring Training. Justamente, en la jornada de este sábado Francisco Álvarez se ganó varios aplausos en el Clover Park luego de desafiar una decisión del umpire principal.

Vista de águila para Francisco Álvarez

Todo sucedió en la parte baja del segundo episodio. El grandeliga venezolano, que estaba en cuenta completa ante el abridor Jake Irvin, fue sentenciado con el tercer strike con un envío bajo, pero no dudó ni un segundo para aplicar el reto.

Y es que tras la repetición se confirmó que el lanzamiento estuvo fuera de la zona buena, por unas 0.7 pulgadas, por lo que se cambió la decisión y obtuvo la base por bolas.

Vale mencionar que ese fue el único turno al bate de Francisco Álvarez durante la derrota de los Mets de Nueva York por 3 a 2 ante los Nacionales de Washington.