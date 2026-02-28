Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 28-2-2026

Suscríbete a nuestros canales

La reunión 05 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 28 de febrero del 2026, con una programación de ocho competencias, donde se cumplió la Copa Antonio Sano cuya victoria fue para el ejemplar Templario.

El juego del 5y6, recolectó Bs 60.216.280,00 para convertirse en el quinto monto récord en recaudación de la presente temporada.

Ganadores: Carreras Destacados Reunión 05

El jinete profesional Hemirxo Medina fue el más destacado de la jornada con dos victorias por intermedio de Optimusback en la tercera carrera y con el ejemplar Templario en prueba más importante que fue la Copa Antonio Sano a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6.

Por su parte, el entrenador más destacado fue José Jaramillo, quien visitó al recinto de ganadores en tres oportunidades: Money On Time en la segunda competencia, Optimusback en la tercera del programa, primera válida para el 5y6 valenciano y con Templario en la Copa Antonio Sano a la altura de la quinta válida..

A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Candoroso (2) 55 Álvaro Finol 151,57 2 American White (3) 55 W. Veliz - 3 Lewandowski (4) 55 F. J. García - 4 Gran Moto (5) 55 O. Guedez - 5 New Rocket (6) 55 Ale. Briceño -

Entrenador: Jesus Carfunjol Arteaga. Ganador: 151,57. Place: 110,00 y 516,94. Exacta: 1.290.42. Trifecta: 2.843,56. Superfecta: 6.884,25.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Money On Time (5) 52 Félix Márquez 615,50 2 Snow Sensations (4) 52 A. Ybarra - 3 La Batalladora (1) 50 J. D. Calicho - 4 Chipis Time (2) 54 A. Finol - 5 Brianna (6) 52 W. Véliz -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 615,50. Place: 166,42 y 123,32. Exacta: 928,72. Trifecta: 1.468,98. Superfecta: 2.279,90.

PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Optimusback (8) 55 Hemirxon Medina 196,72 2 My Towering Mate (7) 55 J. G. Hernández - 3 El De Álvaro (9) 53 W. Véliz - 4 Hermano Juancho (3) 54 Fel. Velásquez - 5 Unstoppable (1) 54 F. J. García -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 196,72. Place: 188,19 y 143,98. Exacta: 537,93. Trifecta: 1.771,59. Superfecta: 15.826,68.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bombazo (8) 53 Oliver Medina 161,98 2 Ralfcristopher (9) 53 Ale. Briceño - 3 El Gran Luis (6) 52 J. D. Calicho - 4 Carupano Six (4) 53 H. Medina - 5 Ram Power (5) 53 J. G. Hernández -

Entrenador: Henfry Alayón. Ganador: 161,98. Place: 110,00 y 233,76. Exacta: 472,30. Trifecta: 413,88. Superfecta. 924,49. Triple Apuesta: 1.290,75. Pool de 4: 2.744,74. Doble Perfecta: 69,30.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Francisky (5) 54 Francisco Quevedo 253,73 2 Corredora Ce (6) 53 F. J. García - 3 Preciosa Dolores (11) 50 E. Guedez - 4 Matemática (9) 51 O. Medina - 5 Money Spicy (3) 53 H. Medina -

Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 253,73. Place: 225,74 y 113,85. Exacta: 534,51. Trifecta: 1.557,68. No hubo Superfecta. Ret: 7.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rochy (7) 54 Julio Moncada 1.129,54 2 Enchanted Moon (11) 52 O. Medina - 3 Another Legacy (5) 53 F. Quevedo - 4 Pluma Blanca (2) 53 J. Lugo Jr. - 5 Tía Felipa (6) 51 A. Ybarra -

Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 1.129,54. Place: 150,38 y 119,74. Exacta: 953,04. Trifecta: 1.374,40. Superfecta: 12.320,72.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 118.2

Copa Antonio Sano

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Templario (7) 55 Hemirxon Medina 278,05 2 Susurro (4) 53 Ale. Briceño - 3 El De Valle (1) 54 F. Quevedo - 4 Honor and Glory (5) 55 Os. Martínez - 5 Peterose (3) 54 J. Lugo Jr. -

Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 278,05. Place: 260,73 y 663,13. Exacta: 15.147,00. Trifecta: 18.216,22. No hubo Superfecta.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 69.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Alter Ego (7) 52 Josue Moreno 411,62 2 Gran Canelo (10) 53 J. Tuarez - 3 Forum Jet (8) 50 J. Rijo - 4 Roccaraso (9) 53 F.J.García - 5 Conversión (11) 50 R.Osorio -

Entrenador: Germán Rojas Jr. Ganador: 411,62. Place: 299,64 y 210,46. Exacta: 2.235,18. Trifecta: 37.562,82. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 8.605,32. Súper Pool de 4: 41.733,15. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (2472) boletos con 5 que cobrar Bs. 3.376,21 c/u. (265) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 121.480,55 c/u. Loto Hípico: 2.664,47. Ret: 2