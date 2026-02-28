Así quedaron los resultados de las carreras en Valencia 28-2-2026

La reunión 05 de la temporada hípica en el Hipódromo Nacional de Valencia se realizó este sábado 28 de febrero del 2026, con una programación de ocho competencias, donde se cumplió la Copa Antonio Sano cuya victoria fue para el ejemplar Templario.
NOTAS RELACIONADAS
El juego del 5y6, recolectó Bs 60.216.280,00 para convertirse en el quinto monto récord en recaudación de la presente temporada.
Ganadores: Carreras Destacados Reunión 05
El jinete profesional Hemirxo Medina fue el más destacado de la jornada con dos victorias por intermedio de Optimusback en la tercera carrera y con el ejemplar Templario en prueba más importante que fue la Copa Antonio Sano a la altura de la quinta válida para el juego del 5y6.
Por su parte, el entrenador más destacado fue José Jaramillo, quien visitó al recinto de ganadores en tres oportunidades: Money On Time en la segunda competencia, Optimusback en la tercera del programa, primera válida para el 5y6 valenciano y con Templario en la Copa Antonio Sano a la altura de la quinta válida..
A continuación mostramos los resultados completos de la jornada sabatina en el óvalo carabobeño:
PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Candoroso (2)
|55
|Álvaro Finol
|151,57
|2
|American White (3)
|55
|W. Veliz
|-
|3
|Lewandowski (4)
|55
|F. J. García
|-
|4
|Gran Moto (5)
|55
|O. Guedez
|-
|5
|New Rocket (6)
|55
|Ale. Briceño
|-
Entrenador: Jesus Carfunjol Arteaga. Ganador: 151,57. Place: 110,00 y 516,94. Exacta: 1.290.42. Trifecta: 2.843,56. Superfecta: 6.884,25.
SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 80.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Money On Time (5)
|52
|Félix Márquez
|615,50
|2
|Snow Sensations (4)
|52
|A. Ybarra
|-
|3
|La Batalladora (1)
|50
|J. D. Calicho
|-
|4
|Chipis Time (2)
|54
|A. Finol
|-
|5
|Brianna (6)
|52
|W. Véliz
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 615,50. Place: 166,42 y 123,32. Exacta: 928,72. Trifecta: 1.468,98. Superfecta: 2.279,90.
PRIMERA VALIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Optimusback (8)
|55
|Hemirxon Medina
|196,72
|2
|My Towering Mate (7)
|55
|J. G. Hernández
|-
|3
|El De Álvaro (9)
|53
|W. Véliz
|-
|4
|Hermano Juancho (3)
|54
|Fel. Velásquez
|-
|5
|Unstoppable (1)
|54
|F. J. García
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 196,72. Place: 188,19 y 143,98. Exacta: 537,93. Trifecta: 1.771,59. Superfecta: 15.826,68.
SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 81,4
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Bombazo (8)
|53
|Oliver Medina
|161,98
|2
|Ralfcristopher (9)
|53
|Ale. Briceño
|-
|3
|El Gran Luis (6)
|52
|J. D. Calicho
|-
|4
|Carupano Six (4)
|53
|H. Medina
|-
|5
|Ram Power (5)
|53
|J. G. Hernández
|-
Entrenador: Henfry Alayón. Ganador: 161,98. Place: 110,00 y 233,76. Exacta: 472,30. Trifecta: 413,88. Superfecta. 924,49. Triple Apuesta: 1.290,75. Pool de 4: 2.744,74. Doble Perfecta: 69,30.
TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.300 MTS - TPO: 83.1
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Francisky (5)
|54
|Francisco Quevedo
|253,73
|2
|Corredora Ce (6)
|53
|F. J. García
|-
|3
|Preciosa Dolores (11)
|50
|E. Guedez
|-
|4
|Matemática (9)
|51
|O. Medina
|-
|5
|Money Spicy (3)
|53
|H. Medina
|-
Entrenador: Juan Carlos Pérez Pérez. Ganador: 253,73. Place: 225,74 y 113,85. Exacta: 534,51. Trifecta: 1.557,68. No hubo Superfecta. Ret: 7.
CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 69.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Rochy (7)
|54
|Julio Moncada
|1.129,54
|2
|Enchanted Moon (11)
|52
|O. Medina
|-
|3
|Another Legacy (5)
|53
|F. Quevedo
|-
|4
|Pluma Blanca (2)
|53
|J. Lugo Jr.
|-
|5
|Tía Felipa (6)
|51
|A. Ybarra
|-
Entrenador: Edwin Pimentel. Ganador: 1.129,54. Place: 150,38 y 119,74. Exacta: 953,04. Trifecta: 1.374,40. Superfecta: 12.320,72.
QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.800 MTS - TPO: 118.2
Copa Antonio Sano
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Templario (7)
|55
|Hemirxon Medina
|278,05
|2
|Susurro (4)
|53
|Ale. Briceño
|-
|3
|El De Valle (1)
|54
|F. Quevedo
|-
|4
|Honor and Glory (5)
|55
|Os. Martínez
|-
|5
|Peterose (3)
|54
|J. Lugo Jr.
|-
Entrenador: José Jaramillo. Ganador: 278,05. Place: 260,73 y 663,13. Exacta: 15.147,00. Trifecta: 18.216,22. No hubo Superfecta.
SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO: 69.2
|Pos
|Ejemplar
|Peso
|Jinete
|Div
|1
|Alter Ego (7)
|52
|Josue Moreno
|411,62
|2
|Gran Canelo (10)
|53
|J. Tuarez
|-
|3
|Forum Jet (8)
|50
|J. Rijo
|-
|4
|Roccaraso (9)
|53
|F.J.García
|-
|5
|Conversión (11)
|50
|R.Osorio
|-
Entrenador: Germán Rojas Jr. Ganador: 411,62. Place: 299,64 y 210,46. Exacta: 2.235,18. Trifecta: 37.562,82. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 8.605,32. Súper Pool de 4: 41.733,15. No hubo Doble Perfecta. 5y6 (2472) boletos con 5 que cobrar Bs. 3.376,21 c/u. (265) boletos con 6 que cobran cada uno Bs. 121.480,55 c/u. Loto Hípico: 2.664,47. Ret: 2