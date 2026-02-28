¿Quién es el bateador venezolano que mejor llega al Clásico Mundial de Beisbol?

Suscríbete a nuestros canales

La espera está llegando a su final. En tan solo unos días, el Clásico Mundial de Beisbol se pondrá en marcha nuevamente, para su sexta edición, una en la que Venezuela buscará dar el golpe sobre la mesa y ganar su primer título de esta competición, con un equipo repleto de nombres de alto nivel.

Si bien Venezuela tendrá varias bajas de peso, especialmente lo que a lanzadores se refiere, el equipo dirigido por Omar López podrá contar de igual manera con una verdadera constelación de estrellas para este torneo, con nombres como Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Jackson Chourio o Luis Arráez.

Todos estos toleteros se encuentran actualmente con sus organizaciones de las Grandes Ligas en el Spring Training, en donde se preparan para llegar de la mejor manera al Clásico, algunos con números realmente positivos que, sin duda alguna, ilusionan de cara a lo que serán las aspiraciones venezolanas en el campeonato.

Así van los bates criollos en el Spring Training

De momento, se puede decir que el mejor bateador venezolano del Spring Training, entre los jugadores que van al Clásico Mundial, es Willson Contreras. El primera base de Medias Rojas de Boston registra un promedio de .375, y un OPS fantástico de 1.295, gracias a un cuadrangular y tres carreras impulsadas.

Eso sí, el líder bate de este listado es Maikel García. El "Barrendero" ha iniciado el año encendido con Kansas City, con cinco imparables en 13 turnos, lo que lo deja con un average de .385 y un buen OPS de .814.

Otro destacado ha sido Luis Arráez. El infielder ya empezó a demostrar su talento con Gigantes de San Francisco, y en cuatro compromisos muestra un promedio bastante bueno de .364, con un OPS sólido de .872, lo que sin duda significa una excelente noticia para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol.