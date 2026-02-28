¡Histórico! Emisael Jaramillo logra cuarteto de victorias este viernes en Santa Anita

Suscríbete a nuestros canales

Este 27 de febrero, representa una fecha especial para el jockey venezolano Emisael Jaramillo, pues por primera vez logra ganar cuatro competencias en el hipódromo de Santa Anita en Arcadia, California.

Con esa cantidad de triunfos, descuenta la ventaja y se coloca a una del líder Juan Hernández, a la vez que iguala el segundo puesto con el japonés Kazushi Kimura. Dentro de esas cuatro fotos logradas, resalta la obtenida sobre Cherokee Nation, potro entrenado por Bob Baffert, en la octava carrera, un Maiden Special Weight de $70,500.

La gran tarde de Jaramillo en Santa Anita

Con cinco montas firmadas, Jaramillo impuso a Maniac (Ire) en la tercera carrera. Ensillado por Manuel Badilla, resultó mediana sorpresa de $16.80, competencia de Starter Allowance. Luego, con Macayama en la quinta competencia, en dupla con Jeff Mullins, dominó el Allowance Optional Claiming de $25,000.

Para cerrar la jornada, adicional al triunfo con Cherokee Nation, Emisael Jaramillo se llevó la última competencia de la programación con Biggiebiggebiggie, defensora de los intereses del trainer Doug O’Neill, con la cual puso el broche de oro en una tanda histórica para el campeón de los jockeys venezolanos.

Es importante acotar que, Jaramillo iba en la primera competencia, pero la misma fue declarada como invalidada, pues cayó el jockey Florent Geroux y ante la activación de las alarmas, los jinetes tuvieron que detener a sus cabalgaduras.