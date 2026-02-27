Elaiza Gil revela el nombre del famoso que se convirtió en su amor platónico

Suscríbete a nuestros canales

En un reciente episodio del podcast de Carlos Fraga, “Y si nos portamos mal?”, la actriz venezolana Elaiza Gil sorprendió a todos al confesar que tiene un ‘crush’ muy especial y es nada más y nada menos que un reconocido cantante de reggae.

Elaiza Gil está enamorada de...

Durante la emisión del programa, Gil reveló con mucha sinceridad que, su amor platónico es el cantante puertorriqueño, Willy Rodríguez, vocalista de la agrupación Cultura Profética. Asimismo, la actriz dijo que, lo confesó públicamente esperando a que “se le dé” una oportunidad con él.

“Estoy enamorada, escúchese bien, del vocalista de Cultura Profética, de Willy”, afirmó entre risas. Entre tanto, no escatimó en seguir hablando sobre sus gustos y la particularidad que tiene Rodríguez.

“Es un pelón. Fíjate que a mí no me gustan los hombres bajitos (…) yo no tengo un lineamiento”, agregó entre risas, dejando claro que sus preferencias son auténticas y espontáneas. De inmediato, los internautas expresaron su opinión.

“Yo también estoy enamorada de Willy”, “Somos dos!!! Me encanta ese hombre! Es como sexy jajajajaja”, “Nooo.. ese es mío, yo lo vi primero jajajajaja”, “No eres la única, a mi también me encanta ese tipo de Cultura Profética”, son algunos de los comentarios.

La vida sentimental de Elaiza

A lo largo de los años, la también productora ha tratado de mantener fuera del ojo público a su vida privada. Sin embargo, se le han conocido algunos romances como el que tuvo con Jorge Reyes, siendo este el más mediático.

Gil y Reyes mantuvieron una relación alrededor del año 2003 y llegaron incluso a comprometerse. El actor venezolano organizó una boda sorpresa en Las Vegas de la que Elaiza ha hablado años después con humor, reconociendo que en su momento sabía que “eso no iba para el baile”.

La unión entre ellos fue breve y se disolvió poco tiempo después, terminar una relación de aproximadamente cuatro años. Constantemente, Elaiza ha expresado que, aunque disfruta recordar algunos detalles, prefiere dejar ese capítulo atrás.

En una entrevista, Gil confesó que tuvo un romance con el reconocido escritor colombiano Fernando Gaitán. Ella relató que lo conoció en Bogotá y que, aunque inicialmente rechazó sus avances, finalmente tuvieron una conexión amorosa.

Este amorío no solo fue un asunto romántico, sino que también estuvo cerca de influir en su carrera profesional, ya que Gaitán le mencionó proyectos importantes durante su acercamiento. Por otro lado, también mantuvo un lazo sentimental con el actor y cantante Roque Valero.

Últimamente, Elaiza Gil ha hablado abiertamente sobre su vida sentimental desde una perspectiva más madura. La actriz ha celebrado su soltería, no como estado de tristeza, sino como una etapa de independencia afectiva y autoconocimiento.