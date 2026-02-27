Atención: Se presenta el primer retiro para el 5y6 de Hinava

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 28 de febrero se presenta la quinta reunión de la presente temporada, a celebrarse en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava), la cual, tendrá un atractivo programa de ocho carreras entre ellas, la Copa Antonio Sano para caballos de cuatro y más años, en distancia de 1.800 metros.

Valencia: Retiro 5y6 nacional Nómina Yeguas

El Instituto Nacional de Hipódromos informó en horas de la mañana de este viernes 26 de febrero, a través de sus redes sociales, la información de una yegua que estaba inscrita para el 5y6 valenciano en el óvalo de Cabriales.

Precisamente, en la quinta carrera, tercera válida, es para yeguas de tres y más años, ganadora sde una carrera (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.300 metros.

Entre la nómina de participantes estaba inscrita la alazana La Bastilla (número 7), pues contaba con la monta del jockey Jeriko Rodríguez y era presentada por José Luis García.

La nacida y criada en el Haras La Primavera iba a reaparecer a la arena carabobeña tras 112 días sin correr y en su última actuación que fue el día 08 de noviembre de 2025 llegó décima y fuera de carrera. La ganadora fue para Enchanted Moon.

Motivo del retiro: Hinava

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la pupila de García fue por Claudicación del miembro anterior izquierdo.