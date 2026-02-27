Filtrado: Te revelamos el ajuste inesperado del gran favorito para el ciclo no válido de la R10 y por el que debes conocer

Suscríbete a nuestros canales

El primer domingo del tercer mes del año se disputará en el majestuoso hipódromo La Rinconada, la reunión número 10 que tiene una programación de 12 carreras sin la inclusión de pruebas selectivas.

Precisamente, en la primera competencia es para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de cuatro, cinco y seis carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela) para el recorrido de la milla (1.600 metros).

El Relámpago: R10 La Rinconada Datos hípicos

Uno de estos corredores inscritos es El Relámpago (número 3), un producto de Mr. Defence Srta Andrea reaparece al óvalo caraqueño luego de 35 días sin correr, con la monta de Francisco Quevedo y la preparación de Riccardo D’Angelo para los colores del Stud Perseverancia, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito para Gaceta Hípica.

En su última actuación pública, el ejemplar alazán se enfrentó a los rivales en la condicional especial el día 25 de enero, por lo que fue capaz de arribar segundo a 3 1/2 cuerpos del ganador Ekati King (USA).

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El nacido y criado en el Haras La Primavera ajustó este jueves 26 de febrero, 40 segundos exactos para 600 metros, en silla, cómodo y sin hacerle nada, con remate de 12’’2. Así quedó publicado en la hoja de ejercicios de ajuste de parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares