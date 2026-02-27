MLB: José Alvarado suma primera victoria en Spring Training con Philadelphia

Suscríbete a nuestros canales

Después de que el seguro no le permitiera participación con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, José Alvarado demostró que se encuentra en perfecta condiciones y está preparado para regresar a su mejor nivel en la venidera temporada de las Grandes Ligas.

El relevista, quien apuntaba como cerrador de la selección nacional tras la ausencia de Robert Suárez, se creció con su primera victoria en los actuales entrenamientos primaverales con Philadelphia Phillies. El zuliano mostró su dominio en su reciente presentación ante Washington Nationals, laborando por espacio de una entrada en blanco y par de ponches propinados.

Luego de que el lanzador Taijuan Walker hicieron los honores como el primero en subirse en el montículo por la franquicia de Pensilvania. El zurdo le dio un buen respaldo para mantener con ventaja a su equipo y coleccionar su primer triunfo y la segundo en su trayectoria en los Spring Training.

José Alvarado brilla en Spring Training MLB

La victoria del pelotero venezolano en la jornada de este jueves por la tarde tiene un significado especial, ya que representa su primer lauro en entrenamientos primaverales desde 2021, cuando también consiguió una victoria en nueve presentaciones con los Philadelphia Phillies. El zurdo demuestra así que atraviesa un gran momento físico y competitivo.

Su primera actuación en la pretemporada de las Grandes Ligas refleja la capacidad para dominar a los bateadores rivales en esta etapa de preparación y reafirma su condición como una pieza importante dentro del bullpen, donde apunta a desempeñarse como uno de los taponeros de la organización en la próximo campaña, que tiene fecha de inicio para el miércoles 25 de marzo.

En su camino en Spring Training de MLB, el relevista posee marca de dos juegos ganados y un revés, 77 ponches, 0.93 de WHIP y una efectividad de 2.26 en 54 subidas al morrito.